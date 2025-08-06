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Медь слабо дорожает в среду утром
Медь слабо дорожает в среду утром - 06.08.2025, ПРАЙМ
Медь слабо дорожает в среду утром
Стоимость меди незначительно растет в среду утром после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:42+0300
2025-08-06T08:42+0300
2025-08-06T08:42+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди незначительно растет в среду утром после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.34 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,09% - до 4,39 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей торговой сессии промышленный металл подешевел на 1%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,5% - до 9 638,5 доллара, алюминия - выросла на 0,37%, до 2 562,5 доллара, стоимость цинка - на 0,31%, до 2 758 долларов. Определенную поддержку котировкам меди оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания в сентябре. По данным CME Group, большинство аналитиков ждут ее понижения в следующем месяце на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%.
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медь, цены, рынок, торги
Экономика, медь, цены, Рынок, Торги
Медь слабо дорожает в среду утром
Стоимость меди слабо растет в среду после снижения во вторник
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди незначительно растет в среду утром после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,09% - до 4,39 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей торговой сессии промышленный металл подешевел на 1%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,5% - до 9 638,5 доллара, алюминия - выросла на 0,37%, до 2 562,5 доллара, стоимость цинка - на 0,31%, до 2 758 долларов.
Определенную поддержку котировкам меди оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания в сентябре. По данным CME Group, большинство аналитиков ждут ее понижения в следующем месяце на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%.
Золото дешевеет в среду утром