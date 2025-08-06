https://1prime.ru/20250806/med-860367088.html

Медь слабо дорожает в среду утром

Медь слабо дорожает в среду утром - 06.08.2025, ПРАЙМ

Медь слабо дорожает в среду утром

Стоимость меди незначительно растет в среду утром после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T08:42+0300

2025-08-06T08:42+0300

2025-08-06T08:42+0300

экономика

медь

цены

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди незначительно растет в среду утром после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.34 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,09% - до 4,39 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей торговой сессии промышленный металл подешевел на 1%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,5% - до 9 638,5 доллара, алюминия - выросла на 0,37%, до 2 562,5 доллара, стоимость цинка - на 0,31%, до 2 758 долларов. Определенную поддержку котировкам меди оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания в сентябре. По данным CME Group, большинство аналитиков ждут ее понижения в следующем месяце на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%.

https://1prime.ru/20250806/zoloto-860366426.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

медь, цены, рынок, торги