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В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США по тарифам

В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США по тарифам - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США по тарифам

Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики с учетом наблюдаемого упорства властей страны и ее торговых отношений с Россией,... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T15:49+0300

2025-08-06T15:49+0300

2025-08-06T15:49+0300

экономика

индия

китай

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики с учетом наблюдаемого упорства властей страны и ее торговых отношений с Россией, заявил в среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Индия немного упорствует. Кроме того, президент (США Дональд Трамп - ред.) решил, что Индия не должна быть "выпускным клапаном" для России... через который она может продавать свои товары", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business. При этом, оценивая торговые отношения РФ с другими странами, включая КНР, Хассетт подчеркнул, что с позиции Вашингтона Индия и Китай отличаются в этом вопросе, и именно Нью-Дели сейчас находится в "центре внимания" американских властей. "Президент серьёзно настроен на установление мира на Украине и в России. И я думаю, что именно лучшее понимание роли Индии привело к этому шагу", - добавил американский чиновник.

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индия

китай

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индия, китай, дональд трамп, сша