https://1prime.ru/20250806/poshliny-860388354.html
В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США по тарифам
В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США по тарифам - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США по тарифам
Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики с учетом наблюдаемого упорства властей страны и ее торговых отношений с Россией,... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T15:49+0300
2025-08-06T15:49+0300
2025-08-06T15:49+0300
экономика
индия
китай
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/81295/29/812952992_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_f07eda17efc596d96b1f5a0570d16d02.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики с учетом наблюдаемого упорства властей страны и ее торговых отношений с Россией, заявил в среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Индия немного упорствует. Кроме того, президент (США Дональд Трамп - ред.) решил, что Индия не должна быть "выпускным клапаном" для России... через который она может продавать свои товары", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business. При этом, оценивая торговые отношения РФ с другими странами, включая КНР, Хассетт подчеркнул, что с позиции Вашингтона Индия и Китай отличаются в этом вопросе, и именно Нью-Дели сейчас находится в "центре внимания" американских властей. "Президент серьёзно настроен на установление мира на Украине и в России. И я думаю, что именно лучшее понимание роли Индии привело к этому шагу", - добавил американский чиновник.
https://1prime.ru/20250806/udobreniya-860378074.html
индия
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/81295/29/812952992_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_007f83bcc52d5680a96024c95e5c960b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, китай, дональд трамп, сша
Экономика, ИНДИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп, США
В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США по тарифам
Белый дом: Индия находится в центре внимания США по вопросу тарифной политики
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики с учетом наблюдаемого упорства властей страны и ее торговых отношений с Россией, заявил в среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Индия немного упорствует. Кроме того, президент (США Дональд Трамп - ред.) решил, что Индия не должна быть "выпускным клапаном" для России... через который она может продавать свои товары", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
При этом, оценивая торговые отношения РФ с другими странами, включая КНР, Хассетт подчеркнул, что с позиции Вашингтона Индия и Китай отличаются в этом вопросе, и именно Нью-Дели сейчас находится в "центре внимания" американских властей.
"Президент серьёзно настроен на установление мира на Украине и в России. И я думаю, что именно лучшее понимание роли Индии привело к этому шагу", - добавил американский чиновник.
ЕС отменит пошлины на некоторые американские удобрения, пишут СМИ