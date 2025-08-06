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В Швейцарии назвали присоединение к санкциям против России ошибкой - 06.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/shveytsariya-860386501.html
В Швейцарии назвали присоединение к санкциям против России ошибкой
В Швейцарии назвали присоединение к санкциям против России ошибкой - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Швейцарии назвали присоединение к санкциям против России ошибкой
Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) считает серьёзной ошибкой систематическое присоединение к санкциям ЕС против... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T15:04+0300
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ЖЕНЕВА, 6 авг – ПРАЙМ. Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) считает серьёзной ошибкой систематическое присоединение к санкциям ЕС против России, которая нанесла ущерб национальным интересам, говорится в документе, касающемся позиции партии в отношении нейтралитета, текст опубликован на партийном сайте. "Демократический союз центра" - крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину. "Автоматическое присоединение Федерального совета к санкциям ЕС против России стало серьезной ошибкой, которая подорвала традиционную роль Швейцарии как беспристрастного посредника и поставила под угрозу национальные интересы. Таким образом, Швейцария воспринимается одной из воюющих сторон как противник, что ограничивает ее возможности для оказания добрых услуг и делает ее потенциальной мишенью для гибридных нападений", - сказано в документе. Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии сообщало, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.
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мировая экономика, швейцария, рф, украина, ес, нато, оон
Экономика, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, РФ, УКРАИНА, ЕС, НАТО, ООН
15:04 06.08.2025
 
В Швейцарии назвали присоединение к санкциям против России ошибкой

В Швейцарии считают ошибкой автоматическое присоединение к санкциям ЕС против РФ

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© fotolia.com / Mikael Lever
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ЖЕНЕВА, 6 авг – ПРАЙМ. Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) считает серьёзной ошибкой систематическое присоединение к санкциям ЕС против России, которая нанесла ущерб национальным интересам, говорится в документе, касающемся позиции партии в отношении нейтралитета, текст опубликован на партийном сайте.
"Демократический союз центра" - крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.
"Автоматическое присоединение Федерального совета к санкциям ЕС против России стало серьезной ошибкой, которая подорвала традиционную роль Швейцарии как беспристрастного посредника и поставила под угрозу национальные интересы. Таким образом, Швейцария воспринимается одной из воюющих сторон как противник, что ограничивает ее возможности для оказания добрых услуг и делает ее потенциальной мишенью для гибридных нападений", - сказано в документе.
Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии сообщало, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
СМИ узнали, когда США могут не ввести санкции против России
10:54
 
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