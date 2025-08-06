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В CNN рассказали, как могут сказаться новые меры против РФ на экономике США - 06.08.2025, ПРАЙМ
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В CNN рассказали, как могут сказаться новые меры против РФ на экономике США
В CNN рассказали, как могут сказаться новые меры против РФ на экономике США - 06.08.2025, ПРАЙМ
В CNN рассказали, как могут сказаться новые меры против РФ на экономике США
Введение Вашингтоном мер против ряда стран, закупающих нефть из РФ, станет "дубиной" для экономики самих Соединенных Штатов, сообщает телеканал CNN со ссылкой... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:26+0300
2025-08-06T11:26+0300
экономика
сша
дональд трамп
россия
нефть
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Введение Вашингтоном мер против ряда стран, закупающих нефть из РФ, станет "дубиной" для экономики самих Соединенных Штатов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на аналитиков. США угрожают ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер Дональд Трамп отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. "Однако если мир на Украине все еще будет выглядеть отдаленным и Трамп воплотит свой план в жизнь, новая дубина может ударить по экономике самой Америки из-за более дорогих потребительских товаров, меньших размеров прибыли для американских компаний и, вероятно, более высоких цен на нефть", - говорится в публикации со ссылкой на экспертов. Так, по мнению экономиста консалтинговой компании Capital Economics Кирана Томпкинса, из-за угроз Трампа растет риск повышения цен на нефть. Кроме того, по словам аналитика управления частными капиталами UBS Джованни Стауново, из-за обещанных дополнительных пошлин в отношении Китая цены в США могут подняться в том числе и на iPhone. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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сша, дональд трамп, россия, нефть
Экономика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Нефть
11:26 06.08.2025
 
В CNN рассказали, как могут сказаться новые меры против РФ на экономике США

CNN: введение новых антироссийских мер станет "дубиной" для самих США

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Введение Вашингтоном мер против ряда стран, закупающих нефть из РФ, станет "дубиной" для экономики самих Соединенных Штатов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на аналитиков.
США угрожают ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер Дональд Трамп отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
"Однако если мир на Украине все еще будет выглядеть отдаленным и Трамп воплотит свой план в жизнь, новая дубина может ударить по экономике самой Америки из-за более дорогих потребительских товаров, меньших размеров прибыли для американских компаний и, вероятно, более высоких цен на нефть", - говорится в публикации со ссылкой на экспертов.
Так, по мнению экономиста консалтинговой компании Capital Economics Кирана Томпкинса, из-за угроз Трампа растет риск повышения цен на нефть. Кроме того, по словам аналитика управления частными капиталами UBS Джованни Стауново, из-за обещанных дополнительных пошлин в отношении Китая цены в США могут подняться в том числе и на iPhone.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампРОССИЯНефть
 
 
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