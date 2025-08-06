https://1prime.ru/20250806/ushakov-860387738.html

Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным

Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным - 06.08.2025, ПРАЙМ

Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным

Разговор главы государства Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был полезный и конструктивный. Об этом в беседе с журналистами заявил | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T15:28+0300

2025-08-06T15:28+0300

2025-08-06T15:50+0300

политика

россия

общество

сша

стив уиткофф

юрий ушаков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860385097_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_8ae2bd6abf61f93ff8749cb3b9874521.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Разговор главы государства Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был полезный и конструктивный. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор", - отметил он.Ушаков также заявил, что российский лидер и спецпосланник главы Белого дома обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией."Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - добавил он.Ушаков также подчеркнул, что глава государства владеет полнотой информации по украинскому вопросу. Он также заметил, что Кремль сможет дать более подробный комментарий о состоявшейся встрече после того, как Уиткофф доложит о ее результатах американскому лидеру Дональду Трампу.Помощник российского лидера обратил внимание, что российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США.

https://1prime.ru/20250806/dmitriev-860387103.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, стив уиткофф, юрий ушаков, владимир путин