https://1prime.ru/20250806/ushakov-860387738.html
Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным
Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным - 06.08.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным
Разговор главы государства Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был полезный и конструктивный. Об этом в беседе с журналистами заявил | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T15:28+0300
2025-08-06T15:28+0300
2025-08-06T15:50+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Разговор главы государства Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был полезный и конструктивный. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор", - отметил он.Ушаков также заявил, что российский лидер и спецпосланник главы Белого дома обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией."Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - добавил он.Ушаков также подчеркнул, что глава государства владеет полнотой информации по украинскому вопросу. Он также заметил, что Кремль сможет дать более подробный комментарий о состоявшейся встрече после того, как Уиткофф доложит о ее результатах американскому лидеру Дональду Трампу.Помощник российского лидера обратил внимание, что российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США.
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россия, общество , сша, стив уиткофф, юрий ушаков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным
Ушаков: разговор Путина и спецпосланника США Уиткоффа был полезным
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Разговор главы государства Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был полезный и конструктивный. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор", - отметил он.
Ушаков также заявил, что российский лидер и спецпосланник главы Белого дома обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.
"Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - добавил он.
Ушаков также подчеркнул, что глава государства владеет полнотой информации по украинскому вопросу. Он также заметил, что Кремль сможет дать более подробный комментарий о состоявшейся встрече после того, как Уиткофф доложит о ее результатах американскому лидеру Дональду Трампу.
Помощник российского лидера обратил внимание, что российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США.
Глава РФПИ сделал заявление по итогам встречи Путина с Уиткоффом