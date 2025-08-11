https://1prime.ru/20250811/investitsii-860562187.html
Россия вошла число лидеров по иностранным инвестициям в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 11 авг – ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-июне 2025 года составила 8,4% от общих зарубежных вложений в республику против 16,4% годом ранее, но это все еще второй показатель среди стран-инвесторов, сообщает национальный комитет республики по статистике. По данным, обнародованным на сайте статведомства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в январе-июне 2025 года увеличились на 8,6% по сравнению с годом ранее - до 15,1 миллиарда долларов, это 71,5% от всех инвестиций в экономику страны. На долю инвестиций из России приходится 8,4% зарубежных вложений в экономику Узбекистана в первой половине этого года – это второй показатель среди стран-инвесторов. Таким образом, объем российских инвестиций в Узбекистане в январе-июне составил 1,27 миллиарда долларов. Возглавляет список Китай (36,2%) в тройке стран-лидеров также Турция (8,1%). Ранее статкомитет сообщал, что в январе-июне 2024 года доля инвестиций и кредитов из РФ в экономику Узбекистана составила 16,4% от общих зарубежных вложений в республику, или около 2 миллиардов долларов, снизившись с 18,8% в первой половине 2023 года. По данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в первой половине нынешнего года увеличился на 5,5% до 273,43 триллиона сумов (около 21,1 миллиарда долларов). В начале июля статведомство сообщало, что в Узбекистане на 1 июня 2025 года с участием российского бизнеса действует 3 098 предприятий (12% от общего числа действующих) – второй показатель среди стран-инвесторов, больше только у Китая (4 192 предприятия, 25,1%). Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в экономику страны составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов - порядка 60 миллиардов долларов.
Россия в I полугодии стала главным поставщиком мороженого в Узбекистан