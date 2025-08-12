https://1prime.ru/20250812/dubinskiy-860637583.html

Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета

Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета - 12.08.2025, ПРАЙМ

Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета

Находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы комитета парламента по | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T15:45+0300

2025-08-12T15:45+0300

2025-08-12T15:45+0300

политика

владимир зеленский

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860637417_0:259:2542:1689_1920x0_80_0_0_24857f2e3476b92e523bf9a910f3d937.jpg

МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы комитета парламента по вопросам финансов и налоговой политики, сообщил во вторник украинский депутат Ярослав Железняк. "Проголосовали на комитете за отзыв Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета по вопросам финансов и налоговой политики. За - 16, единогласно", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Дубинский на это решение отреагировал в Telegram-канале словами: "С удовольствием постою в сторонке, посмотрю за будущим этих прекрасных людей". Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене с ноября 2023 года. Незадолго до ареста он обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.

https://1prime.ru/20250806/zelenskiy-860389572.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина