Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы комитета парламента по вопросам финансов и налоговой политики, сообщил во вторник украинский депутат Ярослав Железняк. "Проголосовали на комитете за отзыв Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета по вопросам финансов и налоговой политики. За - 16, единогласно", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Дубинский на это решение отреагировал в Telegram-канале словами: "С удовольствием постою в сторонке, посмотрю за будущим этих прекрасных людей". Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене с ноября 2023 года. Незадолго до ареста он обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
