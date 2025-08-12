Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250812/dubinskiy-860637583.html
Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета
Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета - 12.08.2025, ПРАЙМ
Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета
Находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы комитета парламента по | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T15:45+0300
2025-08-12T15:45+0300
политика
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860637417_0:259:2542:1689_1920x0_80_0_0_24857f2e3476b92e523bf9a910f3d937.jpg
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы комитета парламента по вопросам финансов и налоговой политики, сообщил во вторник украинский депутат Ярослав Железняк. "Проголосовали на комитете за отзыв Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета по вопросам финансов и налоговой политики. За - 16, единогласно", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Дубинский на это решение отреагировал в Telegram-канале словами: "С удовольствием постою в сторонке, посмотрю за будущим этих прекрасных людей". Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене с ноября 2023 года. Незадолго до ареста он обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
https://1prime.ru/20250806/zelenskiy-860389572.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860637417_0:21:2542:1928_1920x0_80_0_0_d03a5eac6466fa97c05478b2192dc993.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА
15:45 12.08.2025
 
Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета

Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета по вопросам финансов

© РИА Новости . СтрингерАлександр Дубинский
Александр Дубинский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы комитета парламента по вопросам финансов и налоговой политики, сообщил во вторник украинский депутат Ярослав Железняк.
"Проголосовали на комитете за отзыв Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета по вопросам финансов и налоговой политики. За - 16, единогласно", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Дубинский на это решение отреагировал в Telegram-канале словами: "С удовольствием постою в сторонке, посмотрю за будущим этих прекрасных людей".
Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене с ноября 2023 года. Незадолго до ареста он обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
"Импотентность очевидна": Дубинский резко высказался о Зеленском
6 августа, 16:19
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала