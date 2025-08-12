Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывший вице-губернатор Аляски поддержал дружеские отношения России и США - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250812/leman-860595130.html
Бывший вице-губернатор Аляски поддержал дружеские отношения России и США
Бывший вице-губернатор Аляски поддержал дружеские отношения России и США - 12.08.2025, ПРАЙМ
Бывший вице-губернатор Аляски поддержал дружеские отношения России и США
Русские и американцы должны признать, что любят друг друга, несмотря на политику, сказал в беседе с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T08:37+0300
2025-08-12T08:37+0300
политика
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860594994_0:183:2909:1819_1920x0_80_0_0_a90d313a35891cfb4a84b26eb17688e2.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - ПРАЙМ. Русские и американцы должны признать, что любят друг друга, несмотря на политику, сказал в беседе с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "У нас могут быть политические разногласия. Но если говорить о наших корнях, о наших народах, мы любим друг друга. У нас очень хороший взаимообмен, и мы должны это признать", - сказал Леман. Собеседник агентства рассказал, как в 2000-е годы он однажды приехал во Владивосток во главе американской делегации. На улице к нему подошел незнакомый человек, обнял и сказал, что русские всегда любили американцев. "На Аляске живет немало русских, многие из них являются моими друзьями. И мы рады этому. Русские и американцы создают семьи. Любовь прокладывает себе дорогу и устраняет преграды", - добавил Леман. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
https://1prime.ru/20250811/dmitriev-860584595.html
аляска
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860594994_121:0:2788:2000_1920x0_80_0_0_2acf0e5dba182f36b7f41bc1aa9627ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
08:37 12.08.2025
 
Бывший вице-губернатор Аляски поддержал дружеские отношения России и США

Экс-вице-губернатор Аляски Леман: народы РФ и США признаться во взаимной любви

© РИА Новости . Валерий Шустов | Перейти в медиабанкРыбопромышленный порт в городе Ситка на Аляске
Рыбопромышленный порт в городе Ситка на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - ПРАЙМ. Русские и американцы должны признать, что любят друг друга, несмотря на политику, сказал в беседе с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"У нас могут быть политические разногласия. Но если говорить о наших корнях, о наших народах, мы любим друг друга. У нас очень хороший взаимообмен, и мы должны это признать", - сказал Леман.
Собеседник агентства рассказал, как в 2000-е годы он однажды приехал во Владивосток во главе американской делегации. На улице к нему подошел незнакомый человек, обнял и сказал, что русские всегда любили американцев.
"На Аляске живет немало русских, многие из них являются моими друзьями. И мы рады этому. Русские и американцы создают семьи. Любовь прокладывает себе дорогу и устраняет преграды", - добавил Леман.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Глава РФПИ оценил реакцию рынка на продолжение диалога между Россией и США
Вчера, 20:21
 
ПолитикаРОССИЯАляскаСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала