Бывший вице-губернатор Аляски поддержал дружеские отношения России и США
Бывший вице-губернатор Аляски поддержал дружеские отношения России и США
2025-08-12T08:37+0300
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - ПРАЙМ. Русские и американцы должны признать, что любят друг друга, несмотря на политику, сказал в беседе с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "У нас могут быть политические разногласия. Но если говорить о наших корнях, о наших народах, мы любим друг друга. У нас очень хороший взаимообмен, и мы должны это признать", - сказал Леман. Собеседник агентства рассказал, как в 2000-е годы он однажды приехал во Владивосток во главе американской делегации. На улице к нему подошел незнакомый человек, обнял и сказал, что русские всегда любили американцев. "На Аляске живет немало русских, многие из них являются моими друзьями. И мы рады этому. Русские и американцы создают семьи. Любовь прокладывает себе дорогу и устраняет преграды", - добавил Леман. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
