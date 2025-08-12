https://1prime.ru/20250812/likvidnost-860630589.html
Правительство абсорбирует ликвидность на 56 миллиардов рублей
Правительство абсорбирует ликвидность на 56 миллиардов рублей - 12.08.2025, ПРАЙМ
Правительство абсорбирует ликвидность на 56 миллиардов рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 13 по 19 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T14:08+0300
2025-08-12T14:08+0300
2025-08-12T14:08+0300
банк россии
банки
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 13 по 19 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 6 по 12 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 16 миллиардов. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 1,378 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 58 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,764 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 500 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/20250729/likvidnost-860056633.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия
Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ
Правительство абсорбирует ликвидность на 56 миллиардов рублей
Кабмин с 13 по 19 августа абсорбирует ликвидность банков на 56 млрд рублей
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 13 по 19 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 6 по 12 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 16 миллиардов.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 1,378 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 58 миллиардов.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,764 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 500 миллиардов рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 30 июля по 5 августа