Правительство абсорбирует ликвидность на 56 миллиардов рублей - 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T14:08+0300

банк россии

банки

финансы

россия

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 13 по 19 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 6 по 12 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 16 миллиардов. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 1,378 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 58 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,764 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 500 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

