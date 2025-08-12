https://1prime.ru/20250812/rynok--860620839.html

Российский рынок акций слегка снижается в рамках коррекции

Российский рынок акций слегка снижается в рамках коррекции - 12.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций слегка снижается в рамках коррекции

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника немного снижается в рамках коррекции после роста предыдущих дней, свидетельствуют данные Московской... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T12:04+0300

2025-08-12T12:04+0300

2025-08-12T12:04+0300

экономика

рынок

торги

акции

сша

богдан зварич

алексей антонов

мосбиржа

аэрофлот

сургутнефтегаз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_996da9463d35dc710d8472f445cb2577.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника немного снижается в рамках коррекции после роста предыдущих дней, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.53 мск снижался на 0,29%, до 2 955,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,77%, до 1 231,71 пункта. В частности, дорожают бумаги "Астры" (+2%), "Позитива" (+1,3%), "Аэрофлота" (+0,8%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,7%). Дешевеют бумаги ММК (-2%), "Полюса" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%). Фиксация прибыли в виде продажи российских акций во вторник может продолжиться, что будет способствовать дальнейшему откату рынка от многомесячных максимумов и возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом отсутствие уверенности в позитивных результатах пятничных переговоров лидеров России и США и перекупленность, наблюдающаяся на рынке, будут стимулировать инвесторов закрывать длинные позиции для снижения рисков по портфелям, что может привести к откату индекса Мосбиржи к концу недели к зоне поддержки в районе 2880-2900 пунктов", - прогнозирует он. Рынок уже с лихвой отыграл "словесный" геополитический позитив, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Для продолжения восходящего движения и закрепления индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов нужны реальные действия. Пока же часть спекулятивных длинных позиций, открытых в расчете на рост, стоит зафиксировать. Новые же позиции открывать опасно", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250812/rynok--860592501.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, аэрофлот, сургутнефтегаз