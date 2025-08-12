Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника немного снижается в рамках коррекции после роста предыдущих дней, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.53 мск снижался на 0,29%, до 2 955,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,77%, до 1 231,71 пункта. В частности, дорожают бумаги "Астры" (+2%), "Позитива" (+1,3%), "Аэрофлота" (+0,8%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,7%). Дешевеют бумаги ММК (-2%), "Полюса" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%). Фиксация прибыли в виде продажи российских акций во вторник может продолжиться, что будет способствовать дальнейшему откату рынка от многомесячных максимумов и возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом отсутствие уверенности в позитивных результатах пятничных переговоров лидеров России и США и перекупленность, наблюдающаяся на рынке, будут стимулировать инвесторов закрывать длинные позиции для снижения рисков по портфелям, что может привести к откату индекса Мосбиржи к концу недели к зоне поддержки в районе 2880-2900 пунктов", - прогнозирует он. Рынок уже с лихвой отыграл "словесный" геополитический позитив, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Для продолжения восходящего движения и закрепления индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов нужны реальные действия. Пока же часть спекулятивных длинных позиций, открытых в расчете на рост, стоит зафиксировать. Новые же позиции открывать опасно", - добавляет он.
Новости
12:04 12.08.2025
 
Российский рынок акций слегка снижается в рамках коррекции

Российский рынок акций снижается в рамках коррекции после роста предыдущих дней

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника немного снижается в рамках коррекции после роста предыдущих дней, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.53 мск снижался на 0,29%, до 2 955,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,77%, до 1 231,71 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Астры" (+2%), "Позитива" (+1,3%), "Аэрофлота" (+0,8%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,7%). Дешевеют бумаги ММК (-2%), "Полюса" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%).
Фиксация прибыли в виде продажи российских акций во вторник может продолжиться, что будет способствовать дальнейшему откату рынка от многомесячных максимумов и возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом отсутствие уверенности в позитивных результатах пятничных переговоров лидеров России и США и перекупленность, наблюдающаяся на рынке, будут стимулировать инвесторов закрывать длинные позиции для снижения рисков по портфелям, что может привести к откату индекса Мосбиржи к концу недели к зоне поддержки в районе 2880-2900 пунктов", - прогнозирует он.
Рынок уже с лихвой отыграл "словесный" геополитический позитив, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Для продолжения восходящего движения и закрепления индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов нужны реальные действия. Пока же часть спекулятивных длинных позиций, открытых в расчете на рост, стоит зафиксировать. Новые же позиции открывать опасно", - добавляет он.
Российский рынок акций теряет часть роста на открытии
08:08
 
