https://1prime.ru/20250814/infljatsija-860691761.html

Инфляция в Аргентине в июле составила 1,9%

Инфляция в Аргентине в июле составила 1,9% - 14.08.2025, ПРАЙМ

Инфляция в Аргентине в июле составила 1,9%

Инфляция в Аргентине в июле составила 1,9% в месячном выражении, в годовом - 36,6%, при этом показатель за семь месяцев 2025 года достиг 17,3% сообщил... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T01:41+0300

2025-08-14T01:41+0300

2025-08-14T01:41+0300

экономика

мировая экономика

аргентина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860691761.jpg?1755124868

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в июле составила 1,9% в месячном выражении, в годовом - 36,6%, при этом показатель за семь месяцев 2025 года достиг 17,3% сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 1,9% в июле 2025 года по отношению к июню, за семь месяцев рост составил 17,3%", - говорится в сообщении. Больше всего в июле подорожали услуги сферы культуры (4,8%). Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023 годом, но осталась трехзначной - на уровне 117,8%. Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, аргентина