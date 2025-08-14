https://1prime.ru/20250814/infljatsija-860691761.html
экономика
мировая экономика
аргентина
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в июле составила 1,9% в месячном выражении, в годовом - 36,6%, при этом показатель за семь месяцев 2025 года достиг 17,3% сообщил национальный институт статистики.
"Потребительские цены выросли на 1,9% в июле 2025 года по отношению к июню, за семь месяцев рост составил 17,3%", - говорится в сообщении.
Больше всего в июле подорожали услуги сферы культуры (4,8%).
Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023 годом, но осталась трехзначной - на уровне 117,8%.
Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.
Инфляция в Аргентине в июле составила 1,9%, в годовом — 36,6%
