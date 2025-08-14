https://1prime.ru/20250814/mintsifry-860720771.html
Около 20 тысяч IT-компаний подтвердили свою аккредитацию
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Около 20 тысяч IT-компаний подтвердили свою аккредитацию, которая дает право на льготы - IT-ипотеку, отсрочку от срочной службы для сотрудников, налоговые преференции, сообщило Минцифры РФ в своем канале в Max. "По результатам ежегодной проверки почти 20 тысяч компаний сохранили аккредитацию, которая дает им право на льготы - IT-ипотеку, отсрочку от срочной службы для сотрудников, налоговые преференции и т.д. Организации ежегодно должны подтверждать свой статус. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах", - сообщили в министерстве. При этом около тысячи организаций в России не продлили свою аккредитацию - они либо не подали заявление, либо их заявки не соответствовали установленным критериям. Самыми частыми причинами аннулирования заявки стали несоответствие уровня заработной платы среднему по России или субъекту РФ, доля дохода от IT менее 30%, а также отсутствие сайта IT-компании на русском языке. Минцифры напомнило, как получить аккредитацию повторно. "Для этого компания должна проверить соответствие необходимым критериям. В частности, ей нужно привести зарплаты к необходимому уровню, проверить правильность подачи согласия на раскрытие налоговой тайны в ФНС и т.д. После этого она может заново подать заявление на аккредитацию", - отметили в министерстве.
