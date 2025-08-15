Астероид диаметром 50 метров подлетит близко к Земле 17 августа

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250815/asteroid-860750235.html
2025-08-15T10:21+0300
2025-08-15T10:21+0300
технологии
общество
здоровье
сша
ран
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Потенциально опасный астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет 17 августа рядом с Землёй, он будет находиться всего в два раза дальше от планеты, чем вращается Луна, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдёт по расчётам послезавтра 17 августа на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты (примерно 770 тысяч километров - ред.) от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой, небесное тело входит в число опасных астероидов", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Уточняется, что к этой категории относят тела, сближающиеся с Землёй на расстояние ближе 10 диаметров лунной орбиты. Кроме того, он будет одним из наиболее крупных приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние меньше миллиона километров. Пролёт тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году ещё лишь однажды - в конце сентября. Астероид был обнаружен 1 августа. Как рассказали в лаборатории, он не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ. Тем не менее, в целом он крайне плохо изучен. Камень относится к группе Апполонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны, и делает оборот вокруг Солнца чуть больше, чем за два года. На минимальном от Земли расстоянии объект пройдет 17 августа в 12.03 по московскому времени, подчеркнули учёные. "Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли", - добавили в лаборатории. Наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера (кратер Бэрринджера) в США.
технологии, общество , здоровье, сша, ран
Технологии, Общество , Здоровье, США, РАН
10:21 15.08.2025
 
Астероид диаметром 50 метров подлетит близко к Земле 17 августа

ИКИ РАН: астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей 17 августа

© Фото : NASA#Снимок Земли "The Blue Marble"
#Снимок Земли The Blue Marble - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© Фото : NASA
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Потенциально опасный астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет 17 августа рядом с Землёй, он будет находиться всего в два раза дальше от планеты, чем вращается Луна, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдёт по расчётам послезавтра 17 августа на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты (примерно 770 тысяч километров - ред.) от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой, небесное тело входит в число опасных астероидов", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Уточняется, что к этой категории относят тела, сближающиеся с Землёй на расстояние ближе 10 диаметров лунной орбиты. Кроме того, он будет одним из наиболее крупных приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние меньше миллиона километров. Пролёт тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году ещё лишь однажды - в конце сентября.
Астероид был обнаружен 1 августа. Как рассказали в лаборатории, он не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ. Тем не менее, в целом он крайне плохо изучен. Камень относится к группе Апполонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны, и делает оборот вокруг Солнца чуть больше, чем за два года.
На минимальном от Земли расстоянии объект пройдет 17 августа в 12.03 по московскому времени, подчеркнули учёные.
"Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли", - добавили в лаборатории.
Наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера (кратер Бэрринджера) в США.
Космос
Роскосмос предупредил о приближении к Земле большого астероида
12 февраля 2022, 17:48
 
