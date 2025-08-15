https://1prime.ru/20250815/birzhi-860743830.html

Биржи АТР преимущественно растут на данных по ВВП Японии

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно торгуются в плюсе после публикации предварительной оценки по ВВП Японии за второй квартал, торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,47%, до 3 683,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,26%, до 1 989,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,2%, до 25 214 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,55%, до 8 922,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,48%, до 43 282 пунктов. Рынки в Южной Корее в пятницу закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов предыдущего дня южнокорейский KOSPI поднялся на 0,04%, до 3 225,66 пункта В пятницу инвесторы оценивают данные по экономике Японии. Так, ВВП страны в прошлом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста показателя на 0,4%. При этом к предшествовавшему кварталу ВВП Японии вырос на 0,3%. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,1%.

