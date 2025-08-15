Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил шансы Трампа и Путина на Нобелевскую премию мира - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/ekspert-860740952.html
Эксперт оценил шансы Трампа и Путина на Нобелевскую премию мира
Эксперт оценил шансы Трампа и Путина на Нобелевскую премию мира - 15.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Трампа и Путина на Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, если достигнут мирного соглашения по Украине, будут заслуживать Нобелевской премии мира, заявил... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T05:52+0300
2025-08-15T05:52+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
аляска
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860740952.jpg?1755226328
САН-САЛЬВАДОР, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, если достигнут мирного соглашения по Украине, будут заслуживать Нобелевской премии мира, заявил РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес. "Не сомневаюсь, что если удастся достичь мирного соглашения в этом кровопролитном конфликте, и Дональд Трамп, и Владимир Путин будут заслуживать Нобелевской премии мира", - сказал Эрнандес. По словам профессора, Аляска как место проведения саммита само по себе является "намёком на узы дружбы, исторические связи, общую границу и общие интересы" между Россией и США. Усилия Трампа по посредничеству в урегулировании Эрнандес назвал очень ценными, поскольку они помогают "избежать конфликтов вроде противостояния России и Украины". Он напомнил, что сам Трамп назвал происхождение этого конфликта ужасающей ошибкой администрации Байдена и Демократической партии США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
сша
рф
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, рф, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, МИД РФ, МИД
05:52 15.08.2025
 
Эксперт оценил шансы Трампа и Путина на Нобелевскую премию мира

Профессор Эрнандес: Трамп и Путин будут заслуживать Нобелевской премии мира

Читать Прайм в
Дзен Telegram
САН-САЛЬВАДОР, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, если достигнут мирного соглашения по Украине, будут заслуживать Нобелевской премии мира, заявил РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес.
"Не сомневаюсь, что если удастся достичь мирного соглашения в этом кровопролитном конфликте, и Дональд Трамп, и Владимир Путин будут заслуживать Нобелевской премии мира", - сказал Эрнандес.
По словам профессора, Аляска как место проведения саммита само по себе является "намёком на узы дружбы, исторические связи, общую границу и общие интересы" между Россией и США.
Усилия Трампа по посредничеству в урегулировании Эрнандес назвал очень ценными, поскольку они помогают "избежать конфликтов вроде противостояния России и Украины". Он напомнил, что сам Трамп назвал происхождение этого конфликта ужасающей ошибкой администрации Байдена и Демократической партии США.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФАляскаДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала