Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии назвали саммит на Аляске огромной победой Путина - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/finljandija-860740670.html
В Финляндии назвали саммит на Аляске огромной победой Путина
В Финляндии назвали саммит на Аляске огромной победой Путина - 15.08.2025, ПРАЙМ
В Финляндии назвали саммит на Аляске огромной победой Путина
Проведение российско-американского саммита на Аляске - это уже огромная победа президента России Владимира Путина, вне зависимости от результатов встречи,... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T05:24+0300
2025-08-15T05:24+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
аляска
украина
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860740670.jpg?1755224695
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Проведение российско-американского саммита на Аляске - это уже огромная победа президента России Владимира Путина, вне зависимости от результатов встречи, заявил изданию New York Times старший научный сотрудник Финского института международных отношений Рыгор Нижникау. "Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита", - заявил Нижникау. New York Times также подчеркивает важность саммита, уточняя, что это будет "больше, чем просто фотосессия". Издание отмечает, что проведение саммита, от участия в котором были отстранены представители Украины, "посеяло раздор" в НАТО. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
рф
аляска
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, аляска, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, new york times, нато, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Аляска, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, New York Times, НАТО, МИД РФ
05:24 15.08.2025
 
В Финляндии назвали саммит на Аляске огромной победой Путина

N T: проведение саммита на Аляске - огромная победа Путина

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Проведение российско-американского саммита на Аляске - это уже огромная победа президента России Владимира Путина, вне зависимости от результатов встречи, заявил изданию New York Times старший научный сотрудник Финского института международных отношений Рыгор Нижникау.
"Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита", - заявил Нижникау.
New York Times также подчеркивает важность саммита, уточняя, что это будет "больше, чем просто фотосессия". Издание отмечает, что проведение саммита, от участия в котором были отстранены представители Украины, "посеяло раздор" в НАТО.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФАляскаУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковNew York TimesНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала