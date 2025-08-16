https://1prime.ru/20250816/analitik-860787595.html

Аналитик рассказал, когда может измениться ситуация на Украине

Аналитик рассказал, когда может измениться ситуация на Украине - 16.08.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, когда может измениться ситуация на Украине

Ситуация на Украине может измениться в случае "хорошего предложения" от президента США Дональда Трампа на проходящей на Аляске встрече с российским лидером... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T00:53+0300

2025-08-16T00:53+0300

2025-08-16T00:53+0300

экономика

мировая экономика

россия

украина

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860787595.jpg?1755294825

АНКАРА, 16 авг - ПРАЙМ. Ситуация на Украине может измениться в случае "хорошего предложения" от президента США Дональда Трампа на проходящей на Аляске встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. "Те, кто связывает эту встречу только с Украиной, будут очень разочарованы. Потому что эта встреча также очень важна с точки зрения отношений между Россией и США. Я думаю, что на столе будут вопросы контроля над вооружениями, стратегические соглашения, санкции, экономические отношения, энергетика и шахты, Китай, БРИКС, Глобальный Юг, а также вопросы Украины и НАТО. Я не ожидаю прекращения огня с российской стороны сейчас, но, если Трамп сделает очень хорошее предложение, все может измениться", - заявил собеседник агентства. По его мнению, для установления мира на Украине "слишком рано". "Особенно, когда российская сторона имеет преимущество. Тем не менее можно сказать, что эти переговоры точно будут продолжены. Потому что очень важно, чтобы отношения между двумя странами были нормализованы, сферы сотрудничества прояснены, а две равные державы на мировой арене принимали эти решения, никого не спрашивая. Таким образом, попытки изоляции Путина и России на Запад завершены", - отметил аналитик. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.

украина

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, нато