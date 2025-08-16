https://1prime.ru/20250816/eks-vitse-gubernator-860795549.html
Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа
Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа
США и Россия во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине, заявил РИА Новости... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T05:53+0300
2025-08-16T05:53+0300
2025-08-16T05:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
аляска
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860795549.jpg?1755312808
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. США и Россия во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман.
"Настрой, который я увидел, обнадёживает. Я ждал этого саммита с большой надеждой на достижение мира и прекращение кровопролития. На мой взгляд, это первый шаг на данном пути, и это хорошо", - сказал Лиман.
Он назвал важным вовлечение в процесс других сторон, в частности, Украины и Евросоюза.
Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
аляска
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, ес, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Аляска, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, МИД
Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа
Экс-вице-губернатор Аляски Лиман: США и Россия сделали первый шаг к разрешению конфликта
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. США и Россия во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман.
"Настрой, который я увидел, обнадёживает. Я ждал этого саммита с большой надеждой на достижение мира и прекращение кровопролития. На мой взгляд, это первый шаг на данном пути, и это хорошо", - сказал Лиман.
Он назвал важным вовлечение в процесс других сторон, в частности, Украины и Евросоюза.
Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.