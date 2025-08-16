https://1prime.ru/20250816/eks-vitse-gubernator-860795549.html

Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа

Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ

Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа

США и Россия во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине, заявил РИА Новости... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T05:53+0300

2025-08-16T05:53+0300

2025-08-16T05:53+0300

экономика

россия

мировая экономика

аляска

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860795549.jpg?1755312808

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. США и Россия во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман. "Настрой, который я увидел, обнадёживает. Я ждал этого саммита с большой надеждой на достижение мира и прекращение кровопролития. На мой взгляд, это первый шаг на данном пути, и это хорошо", - сказал Лиман. Он назвал важным вовлечение в процесс других сторон, в частности, Украины и Евросоюза. Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

аляска

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, ес, мид рф, мид