Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/eks-vitse-gubernator-860795549.html
Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа
Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа
США и Россия во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине, заявил РИА Новости... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T05:53+0300
2025-08-16T05:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
аляска
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860795549.jpg?1755312808
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. США и Россия во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман. "Настрой, который я увидел, обнадёживает. Я ждал этого саммита с большой надеждой на достижение мира и прекращение кровопролития. На мой взгляд, это первый шаг на данном пути, и это хорошо", - сказал Лиман. Он назвал важным вовлечение в процесс других сторон, в частности, Украины и Евросоюза. Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
аляска
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, ес, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Аляска, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, МИД
05:53 16.08.2025
 
Экс-вице-губернатор Аляски оценил встречу Путина и Трампа

Экс-вице-губернатор Аляски Лиман: США и Россия сделали первый шаг к разрешению конфликта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. США и Россия во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сделали первый шаг к разрешению конфликта на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман.
"Настрой, который я увидел, обнадёживает. Я ждал этого саммита с большой надеждой на достижение мира и прекращение кровопролития. На мой взгляд, это первый шаг на данном пути, и это хорошо", - сказал Лиман.
Он назвал важным вовлечение в процесс других сторон, в частности, Украины и Евросоюза.
Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаАляскаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровЕСМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала