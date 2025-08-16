https://1prime.ru/20250816/foto-860787229.html

Опубликовано фото Путина и Трампа за мгновения до рукопожатия

МИД России опубликовал в своем Telegram-канале фото, сделанное фотокорреспондентом РИА Новости, на котором президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T00:32+0300

экономика

россия

общество

рф

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

мид рф

мид

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. МИД России опубликовал в своем Telegram-канале фото, сделанное фотокорреспондентом РИА Новости, на котором президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - за мгновения до рукопожатия. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. На опубликованном МИД РФ фото, сделанном на военной базе Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски, Анкоридже, лидеры протягивают друг другу руки. Фото сопровождается смайликом рукопожатия. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.

2025

