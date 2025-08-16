https://1prime.ru/20250816/foto-860787229.html
Опубликовано фото Путина и Трампа за мгновения до рукопожатия
Опубликовано фото Путина и Трампа за мгновения до рукопожатия - 16.08.2025, ПРАЙМ
Опубликовано фото Путина и Трампа за мгновения до рукопожатия
МИД России опубликовал в своем Telegram-канале фото, сделанное фотокорреспондентом РИА Новости, на котором президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T00:32+0300
2025-08-16T00:32+0300
2025-08-16T00:32+0300
экономика
россия
общество
рф
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860787229.jpg?1755293556
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. МИД России опубликовал в своем Telegram-канале фото, сделанное фотокорреспондентом РИА Новости, на котором президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - за мгновения до рукопожатия.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
На опубликованном МИД РФ фото, сделанном на военной базе Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски, Анкоридже, лидеры протягивают друг другу руки. Фото сопровождается смайликом рукопожатия.
Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
рф
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД РФ, МИД
Опубликовано фото Путина и Трампа за мгновения до рукопожатия
МИД опубликовал фото Путина и Трампа за мгновения до рукопожатия
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. МИД России опубликовал в своем Telegram-канале фото, сделанное фотокорреспондентом РИА Новости, на котором президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - за мгновения до рукопожатия.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
На опубликованном МИД РФ фото, сделанном на военной базе Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски, Анкоридже, лидеры протягивают друг другу руки. Фото сопровождается смайликом рукопожатия.
Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.