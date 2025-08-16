https://1prime.ru/20250816/memkoiny-860788492.html
Мемкоин Трампа TRUMP дорожает более чем на 3%
Мемкоин Трампа TRUMP дорожает более чем на 3% - 16.08.2025, ПРАЙМ
Мемкоин Трампа TRUMP дорожает более чем на 3%
Стоимость мемкоина президента США Дональда Трампа TRUMP растет более чем на 3% на фоне его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, следует из | 16.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Стоимость мемкоина президента США Дональда Трампа TRUMP растет более чем на 3% на фоне его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, следует из данных торгов.
По состоянию на 0.50 мск мемкоин TRUMP дорожал на 3,48% - до 9,21 доллара. Максимально за последние сутки стоимость криптовалюты поднималась до 9,29 доллара.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
