https://1prime.ru/20250816/putin-860790228.html
Путин отметил несколько поездок спецпосланника президента США в Россию
Путин отметил несколько поездок спецпосланника президента США в Россию - 16.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил несколько поездок спецпосланника президента США в Россию
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом отметил несколько поездок спецпосланника президента США Стивена... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T02:45+0300
2025-08-16T02:45+0300
2025-08-16T02:45+0300
бизнес
экономика
россия
сша
рф
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860790228.jpg?1755301526
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом отметил несколько поездок спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.
"К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин Уиткофф", - напомнил Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.
Российский лидер отметил, что также регулярно контактировали помощники лидеров РФ и США, главы внешнеполитических ведомств.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Путин отметил несколько поездок спецпосланника президента США в Россию
Путин отметил несколько поездок спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом отметил несколько поездок спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.
"К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин Уиткофф", - напомнил Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.
Российский лидер отметил, что также регулярно контактировали помощники лидеров РФ и США, главы внешнеполитических ведомств.