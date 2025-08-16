https://1prime.ru/20250816/putin-860790228.html

Путин отметил несколько поездок спецпосланника президента США в Россию

Путин отметил несколько поездок спецпосланника президента США в Россию - 16.08.2025, ПРАЙМ

Путин отметил несколько поездок спецпосланника президента США в Россию

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом отметил несколько поездок спецпосланника президента США Стивена... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T02:45+0300

2025-08-16T02:45+0300

2025-08-16T02:45+0300

бизнес

экономика

россия

сша

рф

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860790228.jpg?1755301526

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом отметил несколько поездок спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. "К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин Уиткофф", - напомнил Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом. Российский лидер отметил, что также регулярно контактировали помощники лидеров РФ и США, главы внешнеполитических ведомств.

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф