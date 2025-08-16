Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.08.2025
Путин отметил несколько поездок спецпосланника президента США в Россию
Путин отметил несколько поездок спецпосланника президента США в Россию
2025-08-16T02:45+0300
2025-08-16T02:45+0300
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом отметил несколько поездок спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. "К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин Уиткофф", - напомнил Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом. Российский лидер отметил, что также регулярно контактировали помощники лидеров РФ и США, главы внешнеполитических ведомств.
02:45 16.08.2025
 
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом отметил несколько поездок спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.
"К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин Уиткофф", - напомнил Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.
Российский лидер отметил, что также регулярно контактировали помощники лидеров РФ и США, главы внешнеполитических ведомств.
 
