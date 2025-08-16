https://1prime.ru/20250816/putin-860790645.html
Путин заявил, что пытался убедить Байдена не доводить ситуацию на Украине
Путин заявил, что пытался убедить Байдена не доводить ситуацию на Украине
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что пытался убедить предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена не доводить ситуацию на Украине до наступления тяжелых последствий в виде боевых действий.
"Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка", - отметил Путин.
Встреча лидеров России и США прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе.
В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
