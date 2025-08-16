Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин на пресс-конференции с Трампом говорил более восьми минут - 16.08.2025
Путин на пресс-конференции с Трампом говорил более восьми минут
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом говорил более восьми минут, американский лидер -... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T02:57+0300
2025-08-16T02:57+0300
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом говорил более восьми минут, американский лидер - менее четырех. Встреча Путина и Трампа проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". По итогам переговоров президенты выступили перед представителями СМИ. Выступление Путина на пресс-конференции продлилось 8 минут, Дональд Трамп говорил чуть более 3 минут. Переговоры лидеров в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
02:57 16.08.2025
 
Путин на пресс-конференции с Трампом говорил более восьми минут

Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом говорил более восьми минут

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом говорил более восьми минут, американский лидер - менее четырех.
Встреча Путина и Трампа проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". По итогам переговоров президенты выступили перед представителями СМИ.
Выступление Путина на пресс-конференции продлилось 8 минут, Дональд Трамп говорил чуть более 3 минут.
Переговоры лидеров в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
