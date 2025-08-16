Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/putin-860790913.html
Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров
Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров - 16.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп улыбались, прощаясь после переговоров. | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T03:00+0300
2025-08-16T03:00+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860790913.jpg?1755302445
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп улыбались, прощаясь после переговоров. Переговоры России и США в Анкоридже завершились, сообщил Кремль и опубликовал кадры прощания президентов. На кадрах видно, что лидеры прощаются на выходе из зала, где проходила пресс-конференция, и улыбаются. Трамп на прощание жмет руку Путину.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, владимир путин, дональд трамп
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
03:00 16.08.2025
 
Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров

Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп улыбались, прощаясь после переговоров.
Переговоры России и США в Анкоридже завершились, сообщил Кремль и опубликовал кадры прощания президентов.
На кадрах видно, что лидеры прощаются на выходе из зала, где проходила пресс-конференция, и улыбаются. Трамп на прощание жмет руку Путину.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала