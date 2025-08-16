Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров

https://1prime.ru/20250816/putin-860790913.html
2025-08-16T03:00+0300
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп улыбались, прощаясь после переговоров.
Переговоры России и США в Анкоридже завершились, сообщил Кремль и опубликовал кадры прощания президентов.
На кадрах видно, что лидеры прощаются на выходе из зала, где проходила пресс-конференция, и улыбаются. Трамп на прощание жмет руку Путину.
