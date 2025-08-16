Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили об учениях Секретной службы США в Белом доме
СМИ сообщили об учениях Секретной службы США в Белом доме - 16.08.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили об учениях Секретной службы США в Белом доме
Уточняется четвертый абзац. | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T01:02+0300
2025-08-16T01:02+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
украина
аляска
дональд трамп
владимир путин
Уточняется четвертый абзац. МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Секретная служба США проводит учения в Белом доме, пока президент страны Дональд Трамп проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, сообщает газета Hill. По данным издания, служба предупредила местных жителей, что в ходе учений со стороны Белого дома можно будет услышать "звуки имитации стрельбы", а некоторые пешеходные дорожки на территории комплекса будут перекрыты. "Секретная служба США проведет плановые учения по противодействию угрозам в Белом доме... в пятницу, пока президент Трамп находится на саммите с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении газеты. Подчеркивается, что работа Секретной службы начала пересматриваться после покушений на Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году. Трамп пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Стрелявший с крыши здания на расстоянии около 100 метров от сцены открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, еще двое были ранены. Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалеку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф. В ходе расследования агенты ФБР обнаружили в машине задержанного десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам в зоне спецоперации. Позже выяснилось, что за месяц до ареста Рут пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".
общество , мировая экономика, сша, украина, аляска, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин
01:02 16.08.2025
 
СМИ сообщили об учениях Секретной службы США в Белом доме

Hill: секретная служба проводит учения в Белом доме, пока Трамп проводит встречу с Путиным

Уточняется четвертый абзац.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Секретная служба США проводит учения в Белом доме, пока президент страны Дональд Трамп проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, сообщает газета Hill.
По данным издания, служба предупредила местных жителей, что в ходе учений со стороны Белого дома можно будет услышать "звуки имитации стрельбы", а некоторые пешеходные дорожки на территории комплекса будут перекрыты.
"Секретная служба США проведет плановые учения по противодействию угрозам в Белом доме... в пятницу, пока президент Трамп находится на саммите с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении газеты.
Подчеркивается, что работа Секретной службы начала пересматриваться после покушений на Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году.
Трамп пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Стрелявший с крыши здания на расстоянии около 100 метров от сцены открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, еще двое были ранены.
Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалеку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф. В ходе расследования агенты ФБР обнаружили в машине задержанного десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам в зоне спецоперации. Позже выяснилось, что за месяц до ареста Рут пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНААляскаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
