СМИ: рукопожатие Путина и Трампа напоминает встречу старых друзей

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа напоминает встречу двух старых друзей, пишет итальянская газета Repubblica. | 16.08.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860788774.jpg?1755296822

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа напоминает встречу двух старых друзей, пишет итальянская газета Repubblica. "Когда они пожали друг другу руки, казалось, что они два старых друга, которые давно не виделись и были рады снова встретиться на обед Феррагосто (главный летний праздник в Италии, отмечается 15 августа - ред.), хотя на самом деле этот (итальянский - ред.) праздник для обоих ничего не значит", - говорится в публикации издания. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже более двух часов.

2025

