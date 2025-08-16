Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: рукопожатие Путина и Трампа напоминает встречу старых друзей - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/smi-860788774.html
СМИ: рукопожатие Путина и Трампа напоминает встречу старых друзей
СМИ: рукопожатие Путина и Трампа напоминает встречу старых друзей - 16.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: рукопожатие Путина и Трампа напоминает встречу старых друзей
Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа напоминает встречу двух старых друзей, пишет итальянская газета Repubblica. | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T01:27+0300
2025-08-16T01:27+0300
мировая экономика
экономика
общество
рф
италия
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860788774.jpg?1755296822
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа напоминает встречу двух старых друзей, пишет итальянская газета Repubblica. "Когда они пожали друг другу руки, казалось, что они два старых друга, которые давно не виделись и были рады снова встретиться на обед Феррагосто (главный летний праздник в Италии, отмечается 15 августа - ред.), хотя на самом деле этот (итальянский - ред.) праздник для обоих ничего не значит", - говорится в публикации издания. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже более двух часов.
рф
италия
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , рф, италия, аляска, владимир путин, дональд трамп
Мировая экономика, Экономика, Общество , РФ, ИТАЛИЯ, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
01:27 16.08.2025
 
СМИ: рукопожатие Путина и Трампа напоминает встречу старых друзей

Repubblica: рукопожатие Путина и Трампа напоминает встречу старых друзей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа напоминает встречу двух старых друзей, пишет итальянская газета Repubblica.
"Когда они пожали друг другу руки, казалось, что они два старых друга, которые давно не виделись и были рады снова встретиться на обед Феррагосто (главный летний праздник в Италии, отмечается 15 августа - ред.), хотя на самом деле этот (итальянский - ред.) праздник для обоих ничего не значит", - говорится в публикации издания.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже более двух часов.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоРФИТАЛИЯАляскаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала