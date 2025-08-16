https://1prime.ru/20250816/sovfed-860797557.html

В Совфеде надеются, что Россия и США продолжат контролировать вопросы СНВ

В Совфеде надеются, что Россия и США продолжат контролировать вопросы СНВ

МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил надежду, что Россия и США будут и далее контролировать вопросы стратегических наступательных вооружений. По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я надеюсь, что рассматриваются и вопросы стратегических наступательных вооружений. Договор у нас заканчивается. И я думаю, что есть надежда, что и дальше две страны будут контролировать этот процесс", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24" по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Президент РФ Владимир Путин ранее не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.

