Трамп заявил, что у России и США есть хорошие шансы договориться по Украине - 16.08.2025
Трамп заявил, что у России и США есть хорошие шансы договориться по Украине
Трамп заявил, что у России и США есть хорошие шансы договориться по Украине - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что у России и США есть хорошие шансы договориться по Украине
Добавлен бэкграунд. | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T03:03+0300
2025-08-16T03:03+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
украина
рф
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
мид рф
Добавлен бэкграунд. АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться. "По многим пунктам нам удалось достичь договоренности. Остается несколько пунктов, по которым мы еще не договорились, среди них есть один, наверное, самый важный, но я думаю, у нас есть хороший шанс это сделать", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия, мировая экономика, сша, украина, рф, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
03:03 16.08.2025
 
Трамп заявил, что у России и США есть хорошие шансы договориться по Украине

Трамп заявил, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией

Добавлен бэкграунд.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
"По многим пунктам нам удалось достичь договоренности. Остается несколько пунктов, по которым мы еще не договорились, среди них есть один, наверное, самый важный, но я думаю, у нас есть хороший шанс это сделать", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
