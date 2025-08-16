Трамп передал Путину письмо от жены

https://1prime.ru/20250816/tramp-860795457.html

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Меланьи, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников Белого дома. "Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске", - говорится в материале агентства. По информации собеседников Рейтер, в письме упоминаются якобы похищения детей в результате вооруженного украинского конфликта. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. По итогам второго раунда переговоров украинская делегация ранее передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.

2025

