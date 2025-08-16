https://1prime.ru/20250816/tramp-860795730.html

Трамп назвал Путина жестким человеком

Президент США Дональд Трамп после саммита с президентом России Владимиром Путиным назвал российского лидера сильным и жестким человеком. | 16.08.2025, ПРАЙМ

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после саммита с президентом России Владимиром Путиным назвал российского лидера сильным и жестким человеком. "Он сильный парень. Он чертовски жесткий и всё такое. Но встреча была очень тёплой", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита с Путиным на Аляске. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа . Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

2025

