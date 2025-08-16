https://1prime.ru/20250816/zhurnalist-860794421.html
Американский журналист получил в подарок бутылку русской водки
Американский журналист получил в подарок бутылку русской водки - 16.08.2025, ПРАЙМ
Американский журналист получил в подарок бутылку русской водки
Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге от бутылки русской водки в подарок, о чем рассказал российским журналистам. | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T04:34+0300
2025-08-16T04:34+0300
2025-08-16T04:34+0300
россия
экономика
бизнес
рф
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860794421.jpg?1755308091
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - ПРАЙМ. Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге от бутылки русской водки в подарок, о чем рассказал российским журналистам.
Гленн, который отрабатывал российско-американский саммит, получил такой подарок от одного из российских журналистов.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
рф
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, РФ, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
Американский журналист получил в подарок бутылку русской водки
Американский журналист Гленн получил от российского журналиста бутылку водки в подарок