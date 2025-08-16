https://1prime.ru/20250816/zhurnalist-860794421.html

Американский журналист получил в подарок бутылку русской водки

Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге от бутылки русской водки в подарок, о чем рассказал российским журналистам. | 16.08.2025, ПРАЙМ

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - ПРАЙМ. Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге от бутылки русской водки в подарок, о чем рассказал российским журналистам. Гленн, который отрабатывал российско-американский саммит, получил такой подарок от одного из российских журналистов. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

2025

