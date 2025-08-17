https://1prime.ru/20250817/indoneziya--860819236.html
Индонезия была бы рада приезду Путина, заявил посол
Индонезия была бы рада приезду Путина, заявил посол - 17.08.2025, ПРАЙМ
Индонезия была бы рада приезду Путина, заявил посол
Индонезия была бы рада приезду президента России Владимира Путина, когда время позволит это, открыта к его встрече с лидером страны Прабово Субианто, рассказал... | 17.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Индонезия была бы рада приезду президента России Владимира Путина, когда время позволит это, открыта к его встрече с лидером страны Прабово Субианто, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш. "Мы рады приветствовать президента Путина в Индонезии, когда время позволит. Он бывал у нас раньше, и открыта возможность встречи двух лидеров - не только при приезде нашего президента в Россию, но и при визите президента Путина в Индонезию", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве.
