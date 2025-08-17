Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индонезия была бы рада приезду Путина, заявил посол - 17.08.2025, ПРАЙМ
Индонезия была бы рада приезду Путина, заявил посол
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Индонезия была бы рада приезду президента России Владимира Путина, когда время позволит это, открыта к его встрече с лидером страны Прабово Субианто, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш. "Мы рады приветствовать президента Путина в Индонезии, когда время позволит. Он бывал у нас раньше, и открыта возможность встречи двух лидеров - не только при приезде нашего президента в Россию, но и при визите президента Путина в Индонезию", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве.
13:02 17.08.2025
 
Индонезия была бы рада приезду Путина, заявил посол

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Индонезия была бы рада приезду президента России Владимира Путина, когда время позволит это, открыта к его встрече с лидером страны Прабово Субианто, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.
"Мы рады приветствовать президента Путина в Индонезии, когда время позволит. Он бывал у нас раньше, и открыта возможность встречи двух лидеров - не только при приезде нашего президента в Россию, но и при визите президента Путина в Индонезию", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве.
