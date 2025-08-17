Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп выразил надежду на освобождение 1,3 тысячи заключенных в Белоруссии - 17.08.2025, ПРАЙМ
Трамп выразил надежду на освобождение 1,3 тысячи заключенных в Белоруссии
2025-08-17T17:27+0300
2025-08-17T17:27+0300
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек, он также назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко сильным лидером, такое сообщение появилось в соцсети Трампа Truth Social. "Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены", - говорится в публикации Трампа. В своей публикации президент США также прикрепил комментарий другого пользователя. В нем говорилось, что Лукашенко обсуждает с Трампом освобождение 1300 заключенных. Трамп заявлял 15 августа в соцсети Truth Social, что обсудил с Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем.
17:27 17.08.2025
 
Трамп выразил надежду на освобождение 1,3 тысячи заключенных в Белоруссии

Трамп выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек

© РИА Новости . Стрингер
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек, он также назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко сильным лидером, такое сообщение появилось в соцсети Трампа Truth Social.
"Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены", - говорится в публикации Трампа.
В своей публикации президент США также прикрепил комментарий другого пользователя. В нем говорилось, что Лукашенко обсуждает с Трампом освобождение 1300 заключенных.
Трамп заявлял 15 августа в соцсети Truth Social, что обсудил с Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию
15 августа, 17:52
 
