Трамп выразил надежду на освобождение 1,3 тысячи заключенных в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек, он также назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко... | 17.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек, он также назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко сильным лидером, такое сообщение появилось в соцсети Трампа Truth Social. "Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены", - говорится в публикации Трампа. В своей публикации президент США также прикрепил комментарий другого пользователя. В нем говорилось, что Лукашенко обсуждает с Трампом освобождение 1300 заключенных. Трамп заявлял 15 августа в соцсети Truth Social, что обсудил с Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем.

