Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не диктуют Украине условия территориальных уступок, заявил Уиткофф - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250817/uitkoff-860824561.html
США не диктуют Украине условия территориальных уступок, заявил Уиткофф
США не диктуют Украине условия территориальных уступок, заявил Уиткофф - 17.08.2025, ПРАЙМ
США не диктуют Украине условия территориальных уступок, заявил Уиткофф
США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T17:07+0300
2025-08-17T17:07+0300
политика
мировая экономика
россия
сша
украина
стив уиткофф
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договорённости с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому (Владимир - ред.) Зеленский и европейские партнёры приедут в понедельник в Белый дом — чтобы обсуждать это напрямую", - сказал он в воскресном интервью телеканала CNN. По словам Уиткоффа, США выступают лишь в роли посредника. "Мы находились в комнате в качестве медиатора. Президент был медиатором и искал пути для разрешения кризиса", - указал американский эмиссар.
https://1prime.ru/20250817/ssha-860823438.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_90:0:1954:1398_1920x0_80_0_0_e59332c2fbc156d8ed664f80339585ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, украина, стив уиткофф, cnn
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Стив Уиткофф, CNN
17:07 17.08.2025
 
США не диктуют Украине условия территориальных уступок, заявил Уиткофф

Спецпосланник США Уиткофф: США не диктуют Украине условия по территориальным уступкам

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договорённости с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому (Владимир - ред.) Зеленский и европейские партнёры приедут в понедельник в Белый дом — чтобы обсуждать это напрямую", - сказал он в воскресном интервью телеканала CNN.
По словам Уиткоффа, США выступают лишь в роли посредника. "Мы находились в комнате в качестве медиатора. Президент был медиатором и искал пути для разрешения кризиса", - указал американский эмиссар.
Саммит России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф
16:29
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯСШАУКРАИНАСтив УиткоффCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала