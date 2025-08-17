https://1prime.ru/20250817/uitkoff-860824561.html
США не диктуют Украине условия территориальных уступок, заявил Уиткофф
США не диктуют Украине условия территориальных уступок, заявил Уиткофф - 17.08.2025, ПРАЙМ
США не диктуют Украине условия территориальных уступок, заявил Уиткофф
США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T17:07+0300
2025-08-17T17:07+0300
2025-08-17T17:07+0300
политика
мировая экономика
россия
сша
украина
стив уиткофф
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договорённости с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому (Владимир - ред.) Зеленский и европейские партнёры приедут в понедельник в Белый дом — чтобы обсуждать это напрямую", - сказал он в воскресном интервью телеканала CNN. По словам Уиткоффа, США выступают лишь в роли посредника. "Мы находились в комнате в качестве медиатора. Президент был медиатором и искал пути для разрешения кризиса", - указал американский эмиссар.
https://1prime.ru/20250817/ssha-860823438.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_90:0:1954:1398_1920x0_80_0_0_e59332c2fbc156d8ed664f80339585ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, украина, стив уиткофф, cnn
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Стив Уиткофф, CNN
США не диктуют Украине условия территориальных уступок, заявил Уиткофф
Спецпосланник США Уиткофф: США не диктуют Украине условия по территориальным уступкам
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договорённости с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому (Владимир - ред.) Зеленский и европейские партнёры приедут в понедельник в Белый дом — чтобы обсуждать это напрямую", - сказал он в воскресном интервью телеканала CNN.
По словам Уиткоффа, США выступают лишь в роли посредника. "Мы находились в комнате в качестве медиатора. Президент был медиатором и искал пути для разрешения кризиса", - указал американский эмиссар.
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф