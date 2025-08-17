https://1prime.ru/20250817/uitkoff-860824561.html

США не диктуют Украине условия территориальных уступок, заявил Уиткофф

США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. | 17.08.2025

ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договорённости с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому (Владимир - ред.) Зеленский и европейские партнёры приедут в понедельник в Белый дом — чтобы обсуждать это напрямую", - сказал он в воскресном интервью телеканала CNN. По словам Уиткоффа, США выступают лишь в роли посредника. "Мы находились в комнате в качестве медиатора. Президент был медиатором и искал пути для разрешения кризиса", - указал американский эмиссар.

