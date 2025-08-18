Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске - 18.08.2025
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске
Прошедшая на Аляске встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировала, что усилия Запада одержать верх над... | 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Прошедшая на Аляске встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировала, что усилия Запада одержать верх над Москвой не увенчались успехом, сообщает издание Junge Welt. "Церемония и протокол встречи ясно донесли суть: попытка НАТО под руководством США нанести военное поражение России на Украине в опосредованной войне провалилась", — говорится в материале.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили возможные пути для разрешения конфликта на Украине. Оба лидера положительно оценили итоги встречи. Российский лидер по завершении саммита заявил о возможности достижения окончания конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию. Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что они с Путиным согласовали "многие пункты" касательно украинского кризиса, однако по некоторым вопросам договоренности еще не достигнуты. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достижения соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Прошедшая на Аляске встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировала, что усилия Запада одержать верх над Москвой не увенчались успехом, сообщает издание Junge Welt.
"Церемония и протокол встречи ясно донесли суть: попытка НАТО под руководством США нанести военное поражение России на Украине в опосредованной войне провалилась", — говорится в материале.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили возможные пути для разрешения конфликта на Украине. Оба лидера положительно оценили итоги встречи. Российский лидер по завершении саммита заявил о возможности достижения окончания конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию.
Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что они с Путиным согласовали "многие пункты" касательно украинского кризиса, однако по некоторым вопросам договоренности еще не достигнуты. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достижения соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
На Западе назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского
Заголовок открываемого материала