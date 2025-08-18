https://1prime.ru/20250818/alyaska-860866676.html
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске - 18.08.2025, ПРАЙМ
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске
Прошедшая на Аляске встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировала, что усилия Запада одержать верх над... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T16:17+0300
2025-08-18T16:17+0300
2025-08-18T16:17+0300
нато
владимир путин
fox news
дональд трамп
владимир зеленский
украина
аляска
москва
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862975_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_c78d45c6c98c04e558061d235f1d3dbc.jpg
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Прошедшая на Аляске встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировала, что усилия Запада одержать верх над Москвой не увенчались успехом, сообщает издание Junge Welt. "Церемония и протокол встречи ясно донесли суть: попытка НАТО под руководством США нанести военное поражение России на Украине в опосредованной войне провалилась", — говорится в материале.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили возможные пути для разрешения конфликта на Украине. Оба лидера положительно оценили итоги встречи. Российский лидер по завершении саммита заявил о возможности достижения окончания конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию. Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что они с Путиным согласовали "многие пункты" касательно украинского кризиса, однако по некоторым вопросам договоренности еще не достигнуты. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достижения соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://1prime.ru/20250818/peregovory-860861788.html
украина
аляска
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862975_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_d1be1adba3e4d19a541b21a4d599a0d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, владимир путин, fox news, дональд трамп, владимир зеленский, украина, аляска, москва, россия
НАТО, Владимир Путин, Fox News, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Аляска, МОСКВА, РОССИЯ
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске
JW: встреча на Аляске показала, что попытки НАТО нанести поражение России провалились