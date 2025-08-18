Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что вечером случится в Белом доме из-за Зеленского - 18.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что вечером случится в Белом доме из-за Зеленского
СМИ раскрыли, что вечером случится в Белом доме из-за Зеленского - 18.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что вечером случится в Белом доме из-за Зеленского
На встрече в Белом доме Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Евросоюза могут стать основным препятствием для достижения мира на Украине в глазах... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T12:47+0300
2025-08-18T12:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d010fe500e571840b8a83c559fadffee.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На встрече в Белом доме Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Евросоюза могут стать основным препятствием для достижения мира на Украине в глазах президента США Дональда Трампа, пишет CNN."Отказываясь от быстрой сделки, которую поддерживает Трамп, возможно, думая, что он в шаге от Нобелевской премии мира, главы Украины и Европы, а не России, на встрече в Белом доме рискуют показать себя как настоящее препятствие к мируе", — отмечается в статье. В понедельник британская газета Daily Mail сообщила, что Зеленский, еще до встречи с Трампом, уже отклонил его предложенные условия по мирному урегулированию на Украине, тем самым бросив вызов американскому президентов.Согласно данным CNN, приводимым со ссылкой на источники, 18 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского, на которой будет присутствовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее спорил с Зеленским в Белом доме.Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.Издание Bild, основываясь на информации от источников, сообщило, что Трамп планирует сначала провести личную встречу с Зеленским, а уже после — общаться с европейскими лидерами.
12:47 18.08.2025
 
СМИ раскрыли, что вечером случится в Белом доме из-за Зеленского

CNN: Зеленский и главы ЕС в Белом доме предстанут главным препятствием к миру

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На встрече в Белом доме Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Евросоюза могут стать основным препятствием для достижения мира на Украине в глазах президента США Дональда Трампа, пишет CNN.
"Отказываясь от быстрой сделки, которую поддерживает Трамп, возможно, думая, что он в шаге от Нобелевской премии мира, главы Украины и Европы, а не России, на встрече в Белом доме рискуют показать себя как настоящее препятствие к мируе", — отмечается в статье.
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским
11:31
В понедельник британская газета Daily Mail сообщила, что Зеленский, еще до встречи с Трампом, уже отклонил его предложенные условия по мирному урегулированию на Украине, тем самым бросив вызов американскому президентов.
Согласно данным CNN, приводимым со ссылкой на источники, 18 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского, на которой будет присутствовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее спорил с Зеленским в Белом доме.
Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Издание Bild, основываясь на информации от источников, сообщило, что Трамп планирует сначала провести личную встречу с Зеленским, а уже после — общаться с европейскими лидерами.
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
10:45
 
