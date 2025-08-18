https://1prime.ru/20250818/belyy-dom-860852774.html
СМИ раскрыли, что вечером случится в Белом доме из-за Зеленского
СМИ раскрыли, что вечером случится в Белом доме из-за Зеленского - 18.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что вечером случится в Белом доме из-за Зеленского
На встрече в Белом доме Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Евросоюза могут стать основным препятствием для достижения мира на Украине в глазах... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T12:47+0300
украина
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
нато
ес
cnn
в мире
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На встрече в Белом доме Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Евросоюза могут стать основным препятствием для достижения мира на Украине в глазах президента США Дональда Трампа, пишет CNN."Отказываясь от быстрой сделки, которую поддерживает Трамп, возможно, думая, что он в шаге от Нобелевской премии мира, главы Украины и Европы, а не России, на встрече в Белом доме рискуют показать себя как настоящее препятствие к мируе", — отмечается в статье. В понедельник британская газета Daily Mail сообщила, что Зеленский, еще до встречи с Трампом, уже отклонил его предложенные условия по мирному урегулированию на Украине, тем самым бросив вызов американскому президентов.Согласно данным CNN, приводимым со ссылкой на источники, 18 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского, на которой будет присутствовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее спорил с Зеленским в Белом доме.Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.Издание Bild, основываясь на информации от источников, сообщило, что Трамп планирует сначала провести личную встречу с Зеленским, а уже после — общаться с европейскими лидерами.
СМИ раскрыли, что вечером случится в Белом доме из-за Зеленского
CNN: Зеленский и главы ЕС в Белом доме предстанут главным препятствием к миру