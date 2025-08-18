Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном растут на фоне динамики автосектора - 18.08.2025
Фондовые индексы АТР в основном растут на фоне динамики автосектора
Фондовые индексы АТР в основном растут на фоне динамики автосектора - 18.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут на фоне динамики автосектора
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник туром преимущественно растут на фоне динамики акций автомобильного сектора,... | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник туром преимущественно растут на фоне динамики акций автомобильного сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.07 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,23%, до 3 742,35 пункта, показатель находится выше 3 740 пунктов впервые с августа 2015 года, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,07%, до 2 348,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,79%, до 25 470,5 пункта. Южнокорейский KOSPI в то же время снижался на 1,23%, до 3 185,9 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 рос на 0,11%, до 8 948,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,94%, до 43 787,5 пункта Рост гонконгского Hang Seng Index поддерживается в том числе динамикой акций автомобильного сектора КНР: бумаги BYD растут в цене более чем на 2,1%, Geely - примерно на 3,7%, Li Auto - на 1,9%. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor дорожают на 2,88%, Mitsubishi Motors - примерно на 1,3%, Honda - на 1,4%, Mazda Motor- 1,4%.
08:18 18.08.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут на фоне динамики автосектора

Биржи АТР преимущественно растут на фоне динамики акций автомобильного сектора

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник туром преимущественно растут на фоне динамики акций автомобильного сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,23%, до 3 742,35 пункта, показатель находится выше 3 740 пунктов впервые с августа 2015 года, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,07%, до 2 348,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,79%, до 25 470,5 пункта.
Южнокорейский KOSPI в то же время снижался на 1,23%, до 3 185,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,11%, до 8 948,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,94%, до 43 787,5 пункта
Рост гонконгского Hang Seng Index поддерживается в том числе динамикой акций автомобильного сектора КНР: бумаги BYD растут в цене более чем на 2,1%, Geely - примерно на 3,7%, Li Auto - на 1,9%.
Акции японского автопроизводителя Nissan Motor дорожают на 2,88%, Mitsubishi Motors - примерно на 1,3%, Honda - на 1,4%, Mazda Motor- 1,4%.
Европейские фондовые индексы завершили неделю в плюсе
15 августа, 19:41
15 августа, 19:41
 
Заголовок открываемого материала