Фондовые индексы АТР в основном растут на фоне динамики автосектора

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник туром преимущественно растут на фоне динамики акций автомобильного сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.07 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,23%, до 3 742,35 пункта, показатель находится выше 3 740 пунктов впервые с августа 2015 года, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,07%, до 2 348,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,79%, до 25 470,5 пункта. Южнокорейский KOSPI в то же время снижался на 1,23%, до 3 185,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,11%, до 8 948,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,94%, до 43 787,5 пункта Рост гонконгского Hang Seng Index поддерживается в том числе динамикой акций автомобильного сектора КНР: бумаги BYD растут в цене более чем на 2,1%, Geely - примерно на 3,7%, Li Auto - на 1,9%. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor дорожают на 2,88%, Mitsubishi Motors - примерно на 1,3%, Honda - на 1,4%, Mazda Motor- 1,4%.

