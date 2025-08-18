https://1prime.ru/20250818/germaniya-860860707.html
В Германии ожидают быстрого снижения американских пошлин на автомобили
В Германии ожидают быстрого снижения американских пошлин на автомобили
БЕРЛИН, 18 авг - ПРАЙМ. Правительство ФРГ ожидает быстрого снижения американских пошлин на европейские автомобили в соответствии с договоренностями, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер. На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе заявил, что Евросоюз все еще ожидает, что президент США Дональд Трамп выполнит взятое обязательство по снижению импортных пошлин на европейские автомобили с 27,5% до 15%. "Я могу сказать по этому поводу, что переговоры Европейской комиссии по совместной письменной декларации продолжаются. В частности автомобильные пошлины должны быть быстро снижены в соответствии с договоренностями", - сказал Майер на брифинге кабмина ФРГ в понедельник. Он отметил, что пошлины являются значительным бременем для ориентированной на экспорт экономики Германии. "Нашей ролью в этом процессе по-прежнему является полная поддержка Европейской комиссии. Мы также находимся в постоянном контакте с компетентными лицами на этом уровне", - добавил он. В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести в Вашингтоне. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США. Представители европейского автопрома жаловались, что из-за американских пошлин несут миллиардные потери.
БЕРЛИН, 18 авг - ПРАЙМ. Правительство ФРГ ожидает быстрого снижения американских пошлин на европейские автомобили в соответствии с договоренностями, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.
На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе заявил, что Евросоюз все еще ожидает, что президент США Дональд Трамп выполнит взятое обязательство по снижению импортных пошлин на европейские автомобили с 27,5% до 15%.
"Я могу сказать по этому поводу, что переговоры Европейской комиссии по совместной письменной декларации продолжаются. В частности автомобильные пошлины должны быть быстро снижены в соответствии с договоренностями", - сказал Майер на брифинге кабмина ФРГ в понедельник.
Он отметил, что пошлины являются значительным бременем для ориентированной на экспорт экономики Германии. "Нашей ролью в этом процессе по-прежнему является полная поддержка Европейской комиссии. Мы также находимся в постоянном контакте с компетентными лицами на этом уровне", - добавил он.
В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести в Вашингтоне. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.
Представители европейского автопрома жаловались, что из-за американских пошлин несут миллиардные потери.
