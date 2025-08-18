https://1prime.ru/20250818/institut-860833229.html
Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией
Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией - 18.08.2025, ПРАЙМ
Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией
Глава Кубинского института музыки Индира Фахардо сообщила РИА Новости, что рассматривает конкурс "Интервидение" как возможность для налаживания двусторонних... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T06:54+0300
2025-08-18T06:54+0300
2025-08-18T06:54+0300
бизнес
россия
экономика
рф
москва
московская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860833229.jpg?1755489276
ГАВАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава Кубинского института музыки Индира Фахардо сообщила РИА Новости, что рассматривает конкурс "Интервидение" как возможность для налаживания двусторонних контактов с РФ.
"Мы воспользуемся этой возможностью для проведения двусторонних встреч. Кубинский институт музыки заинтересован в развитии культурных связей с таким союзником, как Россия", - сказала собеседница агентства.
Фахардо отметила, что конкурс является возможностью для обсуждения новых совместных проектов, в том числе возможного участия исполнителей из России в музыкальных фестивалях на острове.
В августе кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко").
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, москва, московская область, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин
ГАВАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава Кубинского института музыки Индира Фахардо сообщила РИА Новости, что рассматривает конкурс "Интервидение" как возможность для налаживания двусторонних контактов с РФ.
"Мы воспользуемся этой возможностью для проведения двусторонних встреч. Кубинский институт музыки заинтересован в развитии культурных связей с таким союзником, как Россия", - сказала собеседница агентства.
Фахардо отметила, что конкурс является возможностью для обсуждения новых совместных проектов, в том числе возможного участия исполнителей из России в музыкальных фестивалях на острове.
В августе кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко").
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".