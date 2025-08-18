Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией - 18.08.2025, ПРАЙМ
Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией
2025-08-18T06:54+0300
2025-08-18T06:54+0300
бизнес
россия
экономика
рф
москва
московская область
владимир путин
ГАВАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава Кубинского института музыки Индира Фахардо сообщила РИА Новости, что рассматривает конкурс "Интервидение" как возможность для налаживания двусторонних контактов с РФ. "Мы воспользуемся этой возможностью для проведения двусторонних встреч. Кубинский институт музыки заинтересован в развитии культурных связей с таким союзником, как Россия", - сказала собеседница агентства. Фахардо отметила, что конкурс является возможностью для обсуждения новых совместных проектов, в том числе возможного участия исполнителей из России в музыкальных фестивалях на острове. В августе кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко"). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
06:54 18.08.2025
 

Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией

ГАВАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава Кубинского института музыки Индира Фахардо сообщила РИА Новости, что рассматривает конкурс "Интервидение" как возможность для налаживания двусторонних контактов с РФ.
"Мы воспользуемся этой возможностью для проведения двусторонних встреч. Кубинский институт музыки заинтересован в развитии культурных связей с таким союзником, как Россия", - сказала собеседница агентства.
Фахардо отметила, что конкурс является возможностью для обсуждения новых совместных проектов, в том числе возможного участия исполнителей из России в музыкальных фестивалях на острове.
В августе кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко").
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
