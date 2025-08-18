https://1prime.ru/20250818/institut-860833229.html

Кубинский институт музыки заинтересован в сотрудничестве с Россией

ГАВАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава Кубинского института музыки Индира Фахардо сообщила РИА Новости, что рассматривает конкурс "Интервидение" как возможность для налаживания двусторонних контактов с РФ. "Мы воспользуемся этой возможностью для проведения двусторонних встреч. Кубинский институт музыки заинтересован в развитии культурных связей с таким союзником, как Россия", - сказала собеседница агентства. Фахардо отметила, что конкурс является возможностью для обсуждения новых совместных проектов, в том числе возможного участия исполнителей из России в музыкальных фестивалях на острове. В августе кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко"). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

