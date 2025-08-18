Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Реализация программы развития биржевых торгов в ЕАЭС позволит расширить использование национальных валют во взаиморасчетах стран "пятерки", уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник глава российского кабмина подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии, в котором он принимал участие. "Приняли программу развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках союза. Ее реализация откроет дополнительные возможности для бизнеса наших стран, позволит расширить использование национальных валют во взаиморасчетах", - сказал Мишустин.
10:45 18.08.2025
 
Мишустин рассказал о программе развития биржевых торгов в ЕАЭС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Реализация программы развития биржевых торгов в ЕАЭС позволит расширить использование национальных валют во взаиморасчетах стран "пятерки", уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник глава российского кабмина подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии, в котором он принимал участие.
"Приняли программу развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках союза. Ее реализация откроет дополнительные возможности для бизнеса наших стран, позволит расширить использование национальных валют во взаиморасчетах", - сказал Мишустин.
Межправсовет ЕАЭС утвердил концепции развития общего рынка лекарств
15 августа, 13:18
15 августа, 13:18
 
Заголовок открываемого материала