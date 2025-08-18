https://1prime.ru/20250818/mishustin-860844454.html

Мишустин рассказал о программе развития биржевых торгов в ЕАЭС

Мишустин рассказал о программе развития биржевых торгов в ЕАЭС - 18.08.2025

Мишустин рассказал о программе развития биржевых торгов в ЕАЭС

Реализация программы развития биржевых торгов в ЕАЭС позволит расширить использование национальных валют во взаиморасчетах стран "пятерки", уверен... | 18.08.2025

2025-08-18T10:45+0300

2025-08-18T10:45+0300

2025-08-18T10:45+0300

экономика

россия

киргизия

михаил мишустин

еаэс

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Реализация программы развития биржевых торгов в ЕАЭС позволит расширить использование национальных валют во взаиморасчетах стран "пятерки", уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник глава российского кабмина подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии, в котором он принимал участие. "Приняли программу развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках союза. Ее реализация откроет дополнительные возможности для бизнеса наших стран, позволит расширить использование национальных валют во взаиморасчетах", - сказал Мишустин.

киргизия

россия, киргизия, михаил мишустин, еаэс