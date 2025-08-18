Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поделился с президентом Таджикистана итогами встречи с Трампом - 18.08.2025, ПРАЙМ
Путин поделился с президентом Таджикистана итогами встречи с Трампом
Путин поделился с президентом Таджикистана итогами встречи с Трампом

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, поделился оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении.
Президент Таджикистана в разговоре с российским лидером приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
