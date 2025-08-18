https://1prime.ru/20250818/putin-860861125.html

Путин поделился с президентом Таджикистана итогами встречи с Трампом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860860966_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_b424768b0707ec382df2484100a8a833.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, поделился оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи, сообщила пресс-служба Кремля. "Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении. Президент Таджикистана в разговоре с российским лидером приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

россия, украина, сша, владимир путин, эмомали рахмон, дональд трамп, fox news