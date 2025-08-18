Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент ЮАР выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине - 18.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250818/ramafosa-860855074.html
Президент ЮАР выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине
Президент ЮАР выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ
Президент ЮАР выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:40+0300
2025-08-18T13:40+0300
политика
россия
юар
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860854254_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_6672326bddbed491fb77a0094e481e88.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. "Сирил Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250812/yuar-860623816.html
юар
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860854254_149:0:2838:2017_1920x0_80_0_0_693c27e7616d3dd74a71dea23dc08b83.jpg
1920
1920
true
россия, юар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЮАР, Владимир Путин
13:40 18.08.2025
 
Президент ЮАР выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине

Президент ЮАР Рамафоса выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Сирил Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
ЮАР ищет новые рынки сбыта сельхозпродукции из-за пошлин США, пишут СМИ
12 августа, 12:31
12 августа, 12:31
 
ПолитикаРОССИЯЮАРВладимир Путин
 
 
