https://1prime.ru/20250818/ramafosa-860855074.html
Президент ЮАР выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине
Президент ЮАР выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ
Президент ЮАР выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:40+0300
2025-08-18T13:40+0300
2025-08-18T13:40+0300
политика
россия
юар
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860854254_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_6672326bddbed491fb77a0094e481e88.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. "Сирил Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250812/yuar-860623816.html
юар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860854254_149:0:2838:2017_1920x0_80_0_0_693c27e7616d3dd74a71dea23dc08b83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЮАР, Владимир Путин
Президент ЮАР выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине
Президент ЮАР Рамафоса выразил поддержку дипломатическим усилиям по Украине
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Сирил Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.
ЮАР ищет новые рынки сбыта сельхозпродукции из-за пошлин США, пишут СМИ