https://1prime.ru/20250818/rossija-860832590.html

В "Деловой России" рассказали, где можно использовать труд инвалидов

В "Деловой России" рассказали, где можно использовать труд инвалидов - 18.08.2025, ПРАЙМ

В "Деловой России" рассказали, где можно использовать труд инвалидов

Диапазон секторов экономики, где можно использовать труд людей с ограниченными физическими возможностями, широк – от сферы услуг до реального сектора экономики, | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T05:45+0300

2025-08-18T05:45+0300

2025-08-18T05:45+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860832590.jpg?1755485106

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Диапазон секторов экономики, где можно использовать труд людей с ограниченными физическими возможностями, широк – от сферы услуг до реального сектора экономики, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. На вопрос, в каких отраслях бизнеса можно задействовать инвалидов, она ответила: "Опыт наших компаний показывает, что диапазон секторов экономики широк – от сферы услуг до реальных производств". "Согласно же официальной статистически, инклюзивная занятость сегодня преобладает в аграрном секторе (17,5%) и обрабатывающих производствах (13,9%)",- добавила собеседница агентства. Также, по ее словам, эти люди заняты в таких сферах, как оптовая и розничная торговля (12,0%), образование (10,8%), здравоохранение и социальные услуги (8,1%), транспортировка и хранение (6,9%). Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 18 августа в 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40