Российский рынок акций снижается в начале недели - 18.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале недели
Российский рынок акций снижается в начале недели - 18.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале недели
Российский рынок акций в понедельник снижается, отходя от локальных максимумов конца прошлой недели, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T15:17+0300
2025-08-18T15:17+0300
экономика
рынок
торги
сша
украина
игорь додон
мосбиржа
финам
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
сша
украина
15:17 18.08.2025
 
Российский рынок акций снижается в начале недели

Российский рынок акций снижается, отступая от локальных максимумов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в понедельник снижается, отходя от локальных максимумов конца прошлой недели, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.14 мск снижался на 1,75%, до 2 959,26 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,35%, до 66,08 доллара за баррель.
Российский рынок начал эту неделю коррекцией после взлета в конце прошлой недели, делится Кирилл Селезнев из "Гарда капитал". Индекс Мосбиржи закрепился выше 2 950 пунктов, отметил он.
"Судя по всему, инвесторы решили зафиксировать прибыль по факту не самых оптимистичных результатов пятничной встречи президентов США и РФ. Так, о перемирии на Украине договориться не удалось. И хотя США пока не стали вводить новые антироссийские санкции и стороны заявили о намерении продолжать диалог, перспективы урегулирования украинского конфликта остаются неопределенными", - комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам".
Внешний фон для отечественного рынка сегодня неоднозначный, на зарубежных фоновых площадках не наблюдается единой динамики котировок, цены на нефть умеренно снижаются добавил он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В частности, сильно дешевеют акции "СПБ Биржи" (-4,2%), "Роснефти" (-3,49%), "Татнефти" (обыкновенные дешевеют на 3,43%, префы на 3,29%), "Газпрома" (-3,36%), "НЛМК" (-3,12%).
Дорожают акции "Селигдара" (+3,76%), "ПИКа" (+2,01%), "Новабев групп" (+1,97%), "Вуш Холдинга" (+1,91%), "Самолета" (+1,78%).
ПРОГНОЗЫ
"Российский рынок, судя по всему, завершит и всю сегодняшнюю торговую сессию в заметном минусе, хотя нельзя исключать попыток откупа просевших акций к окончанию торгов. Затем рынок, вероятно, в значительной степени стабилизируется, и инвесторы займут выжидательную позицию. При этом новостной фон вокруг украинской темы, скорее всего, будет оставаться неоднородным, так что следует быть готовым к повышенной волатильности в отечественных акциях", - считает Додонов из ФГ "Финам".
"Перспективы в ближайшие дни будут полностью определяться геополитической повесткой, а именно сегодняшней встречей в Белом доме, дальнейшими планируемыми событиями... Предсказывать тут не представляется возможным", - считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
