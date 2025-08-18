https://1prime.ru/20250818/sahalin-860832800.html
На Сахалине решают вопрос авиасообщения между Парамуширом и Камчаткой
На Сахалине решают вопрос авиасообщения между Парамуширом и Камчаткой - 18.08.2025, ПРАЙМ
На Сахалине решают вопрос авиасообщения между Парамуширом и Камчаткой
Власти Сахалина решают вопрос самолетного сообщения между курильским островом Парамушир и Петропавловском-Камчатским, сообщает правительство Сахалинской... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T06:09+0300
2025-08-18T06:09+0300
2025-08-18T06:09+0300
бизнес
россия
сахалин
канада
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860832800.jpg?1755486555
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Власти Сахалина решают вопрос самолетного сообщения между курильским островом Парамушир и Петропавловском-Камчатским, сообщает правительство Сахалинской области.
По информации пресс-службы приятельства региона, тема была поднята на встрече губернатора Валерия Лимаренко с жителями Северо-Курильска. В настоящее время прямое воздушное сообщение Парамушира осуществляется только с полуостровом, на данном направлении летают вертолеты. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев, в Северо-Курильске ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу.
"Она способна принимать малые самолеты на 19 мест. Такие были приобретены в Канаде, но из-за антироссийских санкций не были доставлены в островной регион. Сейчас ищем способ решения вопроса. Когда на маршрут встанет самолет, скорость передвижения между Парамуширом и Камчаткой вырастет вдвое. Путь на вертолете занимает два часа, на самолете – один час 10 минут", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса.
Генеральный директор единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик добавил, что самолеты должны прибыть в течение полугода. А пока принято решение увеличить число вертолетных рейсов в неделю с нынешнего одного до четырех.
сахалин
канада
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сахалин, канада, камчатка
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, КАНАДА, КАМЧАТКА
На Сахалине решают вопрос авиасообщения между Парамуширом и Камчаткой
Власти Сахалина решают вопрос авиасообщения между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Власти Сахалина решают вопрос самолетного сообщения между курильским островом Парамушир и Петропавловском-Камчатским, сообщает правительство Сахалинской области.
По информации пресс-службы приятельства региона, тема была поднята на встрече губернатора Валерия Лимаренко с жителями Северо-Курильска. В настоящее время прямое воздушное сообщение Парамушира осуществляется только с полуостровом, на данном направлении летают вертолеты. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев, в Северо-Курильске ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу.
"Она способна принимать малые самолеты на 19 мест. Такие были приобретены в Канаде, но из-за антироссийских санкций не были доставлены в островной регион. Сейчас ищем способ решения вопроса. Когда на маршрут встанет самолет, скорость передвижения между Парамуширом и Камчаткой вырастет вдвое. Путь на вертолете занимает два часа, на самолете – один час 10 минут", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса.
Генеральный директор единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик добавил, что самолеты должны прибыть в течение полугода. А пока принято решение увеличить число вертолетных рейсов в неделю с нынешнего одного до четырех.