https://1prime.ru/20250818/sahalin-860832800.html

На Сахалине решают вопрос авиасообщения между Парамуширом и Камчаткой

На Сахалине решают вопрос авиасообщения между Парамуширом и Камчаткой - 18.08.2025, ПРАЙМ

На Сахалине решают вопрос авиасообщения между Парамуширом и Камчаткой

Власти Сахалина решают вопрос самолетного сообщения между курильским островом Парамушир и Петропавловском-Камчатским, сообщает правительство Сахалинской... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T06:09+0300

2025-08-18T06:09+0300

2025-08-18T06:09+0300

бизнес

россия

сахалин

канада

камчатка

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860832800.jpg?1755486555

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Власти Сахалина решают вопрос самолетного сообщения между курильским островом Парамушир и Петропавловском-Камчатским, сообщает правительство Сахалинской области. По информации пресс-службы приятельства региона, тема была поднята на встрече губернатора Валерия Лимаренко с жителями Северо-Курильска. В настоящее время прямое воздушное сообщение Парамушира осуществляется только с полуостровом, на данном направлении летают вертолеты. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев, в Северо-Курильске ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу. "Она способна принимать малые самолеты на 19 мест. Такие были приобретены в Канаде, но из-за антироссийских санкций не были доставлены в островной регион. Сейчас ищем способ решения вопроса. Когда на маршрут встанет самолет, скорость передвижения между Парамуширом и Камчаткой вырастет вдвое. Путь на вертолете занимает два часа, на самолете – один час 10 минут", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса. Генеральный директор единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик добавил, что самолеты должны прибыть в течение полугода. А пока принято решение увеличить число вертолетных рейсов в неделю с нынешнего одного до четырех.

сахалин

канада

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сахалин, канада, камчатка