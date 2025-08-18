https://1prime.ru/20250818/siyyarto-860868023.html
Сийярто ответил на издевательский упрек главы МИД Украины
Сийярто ответил на издевательский упрек главы МИД Украины - 18.08.2025, ПРАЙМ
Сийярто ответил на издевательский упрек главы МИД Украины
Глава МИД Украины, из-за атак которой неоднократно останавливались поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не учитывает тот факт, что Венгрия, покупая нефть у... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T16:50+0300
2025-08-18T16:50+0300
2025-08-18T16:50+0300
политика
нефть
венгрия
украина
киев
петер сийярто
андрей сибига
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg
БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Украины, из-за атак которой неоднократно останавливались поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не учитывает тот факт, что Венгрия, покупая нефть у России, отстаивает свои интересы, а Киев их регулярно нарушает, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России". "От внимания коллеги каким-то образом ускользнули факты. Первый факт: Россия десятилетиями поставляет нефть в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Это в интересах Венгрии. Второй факт: Украина атакует этот трубопровод, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских атак. Это противоречит интересам Венгрии. Я министр иностранных дел Венгрии, и для меня интересы Венгрии превыше всего!" - написал Сийярто в социальных сетях.Министр снова повторил напоминание украинской стороне, что большую часть импорта электроэнергии Украина получает через Венгрию. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
https://1prime.ru/20250818/nefteprovod-860854914.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ce77c2bdd6285232c09f4adc64f15f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венгрия, украина, киев, петер сийярто, андрей сибига, виктор орбан
Политика, Нефть, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Виктор Орбан
Сийярто ответил на издевательский упрек главы МИД Украины
Сийярто: Венгрия, покупая нефть у России, отстаивает свои интересы
БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Украины, из-за атак которой неоднократно останавливались поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не учитывает тот факт, что Венгрия, покупая нефть у России, отстаивает свои интересы, а Киев их регулярно нарушает, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".
"От внимания коллеги каким-то образом ускользнули факты. Первый факт: Россия десятилетиями поставляет нефть в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Это в интересах Венгрии. Второй факт: Украина атакует этот трубопровод, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских атак. Это противоречит интересам Венгрии. Я министр иностранных дел Венгрии, и для меня интересы Венгрии превыше всего!" - написал Сийярто в социальных сетях.
Министр снова повторил напоминание украинской стороне, что большую часть импорта электроэнергии Украина получает через Венгрию.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
Глава МИД Украины ответил Сийярто на обвинения в обстреле нефтепровода