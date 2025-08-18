https://1prime.ru/20250818/siyyarto-860868023.html

2025-08-18T16:50+0300

2025-08-18T16:50+0300

2025-08-18T16:50+0300

БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Украины, из-за атак которой неоднократно останавливались поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не учитывает тот факт, что Венгрия, покупая нефть у России, отстаивает свои интересы, а Киев их регулярно нарушает, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России". "От внимания коллеги каким-то образом ускользнули факты. Первый факт: Россия десятилетиями поставляет нефть в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Это в интересах Венгрии. Второй факт: Украина атакует этот трубопровод, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских атак. Это противоречит интересам Венгрии. Я министр иностранных дел Венгрии, и для меня интересы Венгрии превыше всего!" - написал Сийярто в социальных сетях.Министр снова повторил напоминание украинской стороне, что большую часть импорта электроэнергии Украина получает через Венгрию. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.

