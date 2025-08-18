Мединский опроверг сообщения о сдаче Аляски в аренду США

https://1prime.ru/20250818/ssha-860882168.html

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что видео с якобы его заявлениями о сдаче Аляски в аренду США является дипфейком. "Мне прислали это видео, их много - подобных видео - не только про Аляску. Я недавно посмотрел свою многочасовую лекцию про Османскую империю, которую я никогда не читал, где я там комментировал наши дружеские армянские, азербайджанские народы, чего я никогда не говорил. Это дипфейк, причем дипфейк плохо сделанный. Потому что, если смотреть внимательно, там мимика не совпадает с произносимым текстом", - сказал Мединский в эфире радио Sputnik, комментируя якобы его заявления о том, что Аляска была не продана США, а сдана в аренду на 160 лет. Помощник президента опроверг эти сообщения. "Нет, это все неправда. Аляска, к сожалению, была не сдана в аренду ни на 99, ни на 49, ни на 160 лет. Аляска была продана правительством государя-императора Александра II. Продана за известную сумму - все эти документы хранятся в государственных архивах - 7 миллионов 200 тысяч долларов. Деньги были получены", - добавил Мединский.

