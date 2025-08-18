Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мединский опроверг сообщения о сдаче Аляски в аренду США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Мединский опроверг сообщения о сдаче Аляски в аренду США
Мединский опроверг сообщения о сдаче Аляски в аренду США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Мединский опроверг сообщения о сдаче Аляски в аренду США
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что видео с якобы его заявлениями о сдаче... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T21:51+0300
2025-08-18T21:51+0300
россия
аляска
сша
рф
владимир мединский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860882006_0:160:3063:1882_1920x0_80_0_0_9d24dce6349687ec842a832ab4e017ad.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что видео с якобы его заявлениями о сдаче Аляски в аренду США является дипфейком. "Мне прислали это видео, их много - подобных видео - не только про Аляску. Я недавно посмотрел свою многочасовую лекцию про Османскую империю, которую я никогда не читал, где я там комментировал наши дружеские армянские, азербайджанские народы, чего я никогда не говорил. Это дипфейк, причем дипфейк плохо сделанный. Потому что, если смотреть внимательно, там мимика не совпадает с произносимым текстом", - сказал Мединский в эфире радио Sputnik, комментируя якобы его заявления о том, что Аляска была не продана США, а сдана в аренду на 160 лет. Помощник президента опроверг эти сообщения. "Нет, это все неправда. Аляска, к сожалению, была не сдана в аренду ни на 99, ни на 49, ни на 160 лет. Аляска была продана правительством государя-императора Александра II. Продана за известную сумму - все эти документы хранятся в государственных архивах - 7 миллионов 200 тысяч долларов. Деньги были получены", - добавил Мединский.
аляска
сша
рф
россия, аляска, сша, рф, владимир мединский, в мире
РОССИЯ, Аляска, США, РФ, Владимир Мединский, В мире
21:51 18.08.2025
 
Мединский опроверг сообщения о сдаче Аляски в аренду США

Мединский: видео с заявлениями о сдаче Аляски в аренду США является дипфейком

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что видео с якобы его заявлениями о сдаче Аляски в аренду США является дипфейком.
"Мне прислали это видео, их много - подобных видео - не только про Аляску. Я недавно посмотрел свою многочасовую лекцию про Османскую империю, которую я никогда не читал, где я там комментировал наши дружеские армянские, азербайджанские народы, чего я никогда не говорил. Это дипфейк, причем дипфейк плохо сделанный. Потому что, если смотреть внимательно, там мимика не совпадает с произносимым текстом", - сказал Мединский в эфире радио Sputnik, комментируя якобы его заявления о том, что Аляска была не продана США, а сдана в аренду на 160 лет.
Помощник президента опроверг эти сообщения.
"Нет, это все неправда. Аляска, к сожалению, была не сдана в аренду ни на 99, ни на 49, ни на 160 лет. Аляска была продана правительством государя-императора Александра II. Продана за известную сумму - все эти документы хранятся в государственных архивах - 7 миллионов 200 тысяч долларов. Деньги были получены", - добавил Мединский.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Моди поблагодарил Путина за информацию о саммите на Аляске
17:48
 
РОССИЯ Аляска США РФ Владимир Мединский В мире
 
 
