https://1prime.ru/20250818/tramp-860833329.html

Политолог: Трамп будет угрожать Западу для достижения мира по Украине

Политолог: Трамп будет угрожать Западу для достижения мира по Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ

Политолог: Трамп будет угрожать Западу для достижения мира по Украине

Президент США Дональд Трамп будет угрожать Западу для достижения мирного соглашения по Украине, пока все идёт по плану главы Белого дома, такое мнение высказал... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T07:15+0300

2025-08-18T07:15+0300

2025-08-18T07:15+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

украина

аляска

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860833329.jpg?1755490543

АНКАРА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп будет угрожать Западу для достижения мирного соглашения по Украине, пока все идёт по плану главы Белого дома, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Соглашение о прекращении огня будет достигнуто между Россией и Украиной при посредничестве США. Было бы наивно ожидать заявления от саммита на Аляске: "Мы достигли соглашения, война окончена". На самом деле всё идёт по плану Трампа", - считает собеседник агентства. По словам аналитика, Трамп передаст окончательный текст мирного соглашения Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. "Американский президент будет угрожать европейцам и призывать их оказывать давление на киевскую администрацию, и процесс продолжится. Трамп использует такой подход, чтобы создать впечатление, что он заключил соглашение от имени Киева, и не ставить Зеленского в затруднительное положение. Полагаю, Дональд Трамп, Владимир Путин и Зеленский встретятся в течение ближайших десяти дней", - добавил Озер.

сша

украина

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, украина, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мид рф, мид