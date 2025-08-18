Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог: Трамп будет угрожать Западу для достижения мира по Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/tramp-860833329.html
Политолог: Трамп будет угрожать Западу для достижения мира по Украине
Политолог: Трамп будет угрожать Западу для достижения мира по Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ
Политолог: Трамп будет угрожать Западу для достижения мира по Украине
Президент США Дональд Трамп будет угрожать Западу для достижения мирного соглашения по Украине, пока все идёт по плану главы Белого дома, такое мнение высказал... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T07:15+0300
2025-08-18T07:15+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
украина
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860833329.jpg?1755490543
АНКАРА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп будет угрожать Западу для достижения мирного соглашения по Украине, пока все идёт по плану главы Белого дома, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Соглашение о прекращении огня будет достигнуто между Россией и Украиной при посредничестве США. Было бы наивно ожидать заявления от саммита на Аляске: "Мы достигли соглашения, война окончена". На самом деле всё идёт по плану Трампа", - считает собеседник агентства. По словам аналитика, Трамп передаст окончательный текст мирного соглашения Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. "Американский президент будет угрожать европейцам и призывать их оказывать давление на киевскую администрацию, и процесс продолжится. Трамп использует такой подход, чтобы создать впечатление, что он заключил соглашение от имени Киева, и не ставить Зеленского в затруднительное положение. Полагаю, Дональд Трамп, Владимир Путин и Зеленский встретятся в течение ближайших десяти дней", - добавил Озер.
сша
украина
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, украина, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
07:15 18.08.2025
 
Политолог: Трамп будет угрожать Западу для достижения мира по Украине

Турецкий политолог Озер: Трамп будет угрожать Западу для достижения мира по Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп будет угрожать Западу для достижения мирного соглашения по Украине, пока все идёт по плану главы Белого дома, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Соглашение о прекращении огня будет достигнуто между Россией и Украиной при посредничестве США. Было бы наивно ожидать заявления от саммита на Аляске: "Мы достигли соглашения, война окончена". На самом деле всё идёт по плану Трампа", - считает собеседник агентства.
По словам аналитика, Трамп передаст окончательный текст мирного соглашения Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.
"Американский президент будет угрожать европейцам и призывать их оказывать давление на киевскую администрацию, и процесс продолжится. Трамп использует такой подход, чтобы создать впечатление, что он заключил соглашение от имени Киева, и не ставить Зеленского в затруднительное положение. Полагаю, Дональд Трамп, Владимир Путин и Зеленский встретятся в течение ближайших десяти дней", - добавил Озер.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАУКРАИНААляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала