Трамп подпишет указ против голосования по почте
Трамп подпишет указ против голосования по почте - 18.08.2025, ПРАЙМ
Трамп подпишет указ против голосования по почте
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ перед промежуточными выборами 2026 года, направленный против голосования по почте и электронных систем... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T14:53+0300
2025-08-18T14:53+0300
2025-08-18T14:53+0300
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ перед промежуточными выборами 2026 года, направленный против голосования по почте и электронных систем подсчёта голосов. "Я собираюсь возглавить движение по отмене голосования по почте и, кроме того, крайне неточных, очень дорогих и спорных электронных систем голосования, которые стоят в десять раз дороже бумаги с водяными знаками, более быстрой и не оставляющей сомнений в том, кто выиграл, а кто проиграл… Мы начнём это, подписав указ, чтобы вернуть честность промежуточным выборам 2026 года", - заявил американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что США остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте, в то время как другие отказались от этой практики из-за, по его словам, "массовых случаев мошенничества".
Трамп подпишет указ против голосования по почте
Трамп заявил, что подпишет указ перед выборами-2026 против голосования по почте
