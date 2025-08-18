https://1prime.ru/20250818/tramp-860866979.html
Трамп выступил с заявлением перед встречей с Зеленским
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что играть следует только "на победу". "Играй на победу или вовсе не играй", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп также заявил, что разрешил шесть конфликтов за шесть месяцев. По его словам, в Белый дом никогда еще не прибывало так много европейских лидеров одновременно. "Большая честь для Америки. Посмотрим, какой будет результат", - написал президент США.
